Will Smith lanza linea de ropa de la serie El príncipe del rap





03/10/2019 - 21:48:24

La Verdad.- Will Smith es sin duda uno de los actores más famosos de las últimas décadas, pues el famoso artista ha formado parte de los proyectos mas exitosos del mundo del cine, además de tener otros proyectos en televisión e internet.



Recientemente todo el mundo se encuentra hablando de el tras el anuncio del estreno de ‘Bad boys for life’ la tercera entrega de una de sus sagas más exitosas, por lo que sus fans ya no pueden aguantar la espera de verlo de nuevo en acción.



Aprovechando su popularidad, el famoso actor decidió llenar de nostalgia a los fans al anunciar el lanzamiento de su nueva línea de ropa, la cual esta basada en uno de sus personajes televisivos mas famosos y queridos por los fans.



Will Smith sorprendió a sus fanáticos al anunciar el lanzamiento de ‘Bel-Air athletics", su nueva línea de ropa basada en la famosa serie ‘The fresh prince of Bel-Air’ el cual es uno de sus proyectos mas exitosos en toda su carrera.



Cabe mencionar que la famosa serie fue una de las más exitosas en la década de los 90’s y fue uno de los pilares para la carrera artística de Will Smith, ya que después de esta alcanzó la fama mundial y el cariño de los fans.



Ya es toda una sensación



Tras el anuncio de esta increíble línea de ropa, fue solo cuestión de horas para que se viralizara en redes sociales, ya que incluso el pasado mes de septiembre, cuando se dio el preview de las prendas Ellen DeGeneres recibió algunas de cortesía.



Además de recordar la época, las prendas estarán basadas en los outfits que ‘Will’ usaba en el programa, especializándose en su uniforme escolar, aunque también habrán otras prendas que incluso reaccionarán a los rayos UV.



La colección de moda incluirá un total de 26 prendas y será una edición limitada, ya que solo estará disponible hasta el 14 de octubre, por lo que si eres fanático de la serie y de Will Smith no te puedes perder esta oportunidad.