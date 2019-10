Soda Stereo anuncia su regreso para honrar a Gustavo Cerati







03/10/2019 - 21:32:21

La Verdad.- Soda Stereo es una de las bandas más icónicas de toda América latina, ya que la agrupación liderada por el fallecido cantautor Gustavo Cerati alcanzó una fama mundial por sus increíbles éxitos.



Tras la lamentable muerte del cantante el pasado 4 de septiembre de 2014, el futuro de la banda era incierto, pues aparentemente la agrupación ya no tenía futuro sin su líder.



Ahora los fanáticos de esta increíble agrupación no pudieron contener su emoción con la novedad que acaban de revelar al mundo, pues tras varios meses de rumores, confirmaron oficialmente su regreso.



Una nueva última vez



Charly Alberti y Zeta Bosio, los integrantes restantes de Soda Stereo anunciaron que a petición de todos sus fans harán oficial su regreso, teniendo a una gran cantidad de artistas como invitados en lo que parece ser su nueva gira.



Por supuesto incluso los fans más fieles de la banda expresaron su descontento, asegurando que sin Gustavo Cerati no sería lo mismo, por lo que la banda realizó un comunicado a través de su cuenta de Instagram aclarando el asunto.



"En la vida hay momentos para reír, para llorar, para emocionarse. Para agradecer con amor, respeto. Queremos celebrar estas canciones. Vibrarlas juntos. Amigos de todas partes nos van a acompañar".



Este fue parte del mensaje que pudo verse en la fotografía, donde los miembros sobrevivientes aseguraron que Gustavo Cerati es una ausencia presente, e hicieron comprender a los fans que es lo que el fallecido cantante habría querido.



A pesar de que la agrupación se separó más de 10 años antes de la muerte del cantante por problemas entre los miembros, la partida de Gustavo los unió más que nunca y ahora están decididos a no dejar morir su legado.



Por el momento no se sabe exactamente quienes serán los artistas invitados a este proyecto, así como tampoco si se trata de una gira o un disco nuevo, pero de lo que podemos estar seguros es que será todo un éxito.