Sifuentes admite que Quipus tiene cifras rojas y que no se puede hacer magia





03/10/2019 - 20:52:21

Opinión.- La ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Nélida Sifuentes, tras ser consultada sobre la situación de la estatal Quipus, manifestó que la empresa se encuentra “con números bajos” pero que se están realizando ajustes y convenios para mejorar su situación económica



“Es una empresa con números bajos, queremos que pueda mejorar. Pero ustedes saben que una Ministra que entra ocho meses no va a obtener magia para sacarlo de números rojos hacia adelante”, señaló la Ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural.



En los últimos días asambleístas de oposición pidieron cerrar la estatal Quipus e investigar a toda la cúpula de esta entidad, tras pronunciamientos que aseguran que la empresa es deficitaria y las denuncias de irregularidades en el proceso de adjudicación de un contrato por 40.8 millones de bolivianos.



“Con la empresa Quipus estamos haciendo convenios para mejorar el aspecto económico. Esta empresa simplemente hacia el ensamblaje de las computadoras Quas, hoy no solamente hace esto. Hemos firmado un convenio con la empresa Hyundai para el ensamblaje de televisores para el mercado nacional”, añadió la autoridad.



El pasado mes de marzo, Quipus acordó ensamblar, en la planta de Kallutaca, televisores con tecnología "smart" o inteligentes para la compañía coreana Hyundai. El trato pretende generar este año alrededor de 1.2 millones de dólares por el ensamblaje de esos artefactos.



Asimismo, en ese mes el gerente general de Quipus, Marcelo Eguino, informó que esa empresa pública ensamblará cerca de 300 mil televisores Smart de 32 y 65 pulgadas para la empresa china Haier, en los siguientes dos años.



La ministra también explicó que ya se tiene aprobado un Decreto Supremo que permite a Quipus ampliar los rubros de producción. Entre los planes que se tiene es el ensamblaje de medidores de agua inteligente o productos en materia de software.



El pasado mes de julio se conoció que en cinco años de operaciones (2013-2018), la empresa estatal Quipus acumuló pérdidas por 38.6 millones de bolivianos, de acuerdo con datos del Sistema de Gestión Pública (Sigep) del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.



INSPECCIÓN OCULAR POR PRESUNTO DAÑO ECONÓMICO



Página Siete.- El fiscal Edwin Enríquez anunció que se realizará una inspección ocular a la empresa estatal Quipus como parte de un proceso investigativo que lleva adelante el Ministerio Público por presunto daño económico al Estado boliviano.



“Se ha recolectado la mayor parte de la información, todavía queda pendiente por realizar una inspección ocular (a la empresa estatal Quipus)”, dijo el fiscal.



El presunto daño económico por el cual el Ministerio Público investiga a la empresa estatal es por el almacenamiento de 38.000 celulares ensamblados que presentarían deficiencias.



“Hemos tenido presente que existe pues un tema de control de calidad. No cualquier aparato celular va a ser vendido o extendido para la empresa pública Quipus. Justamente esos aparatos que han sido ensamblados y que presentan deficiencias están almacenados. Y ese es el daño económico que se ha ocasionado presuntamente al Estado boliviano”, explicó Enriquez.



Cuatro funcionarios de la empresa estatal Quipus son procesados. El Ministerio Público solicitó, según dijo el fiscal, la detención preventiva.



Asimismo, como parte del proceso investigativo que se lleva adelante, el fiscal explicó que falta una persona de nacionalidad argentina a quien habrían convocado a que se presente a declarar mediante un edicto en prensa porque se desconoce datos de su domicilio en Bolivia. En caso de que este no se presente a declarar se ordenaría la aprehensión.