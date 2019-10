La COB pide tomar acciones contra médicos que mantienen paro médico







La Paz, (ABI).- El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, informó el jueves que sectores sociales afiliados a ese entre matriz de los trabajadores, piden tomar acciones contra los galenos que mantienen un paro de actividades, que ya sobrepasa los 45 días.



"Muchos sectores se han manifestado y han sacado sus pronunciamientos pidiendo tomar acciones contra los médicos que atentan contra la salud y la vida de las personas", indicó a los periodistas.



Huarachi dijo que existe un sinfín de peticiones, entre las que destacan destituir a los médicos que crean conflicto en la Caja Nacional de Salud y que quieren confundir a la población con sus peticiones, como la de ingresar a la Ley General del Trabajo, cuando ellos ya son parte de esa norma y tiene todos los derechos.



"Pedimos que haya una atención con normalidad en los centros hospitalarios. Y si no cumplen con esto, nuestros afiliados nos pueden hacer llegar las denuncias y mediante control social de la Central Obrera, que existe en cada hospital y en cada departamento", indicó.



Los galenos demandan la abrogación de la Ley de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud (CNS), su incorporación a la Ley del Trabajo, institucionalización de cargos, además de declarar sector estratégico al Sistema Nacional de Salud, demandas que son de beneficio de ese sector y no así directamente de la población boliviana.



El dirigente cobista señaló que la COB no aceptará el pedido de los galenos de abrogar la Ley 1189 de Prioridad de la CNS, porque con esa norma se dio un paso fundamental para que los afiliados y beneficiarios tengan una mejor atención.



Agregó que tampoco se aceptará que algunos médicos continúen "mercantilizando" la salud, debido a que están conflictuando el tema porque alquilan sus clínicas o prestan servicios privados.