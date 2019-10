Canciller: No existe pronunciamiento oficial de Paraguay sobre pedido de resarcimiento por incendios





03/10/2019 - 19:02:41

La Paz, (ABI).- El canciller Diego Pary aclaró el jueves que no existe un pronunciamiento oficial del Gobierno de Paraguay sobre un pedido de resarcimiento por los incendios que se generaron en ese país a causa de una medida del Gobierno boliviano que autoriza el desmonte y las quemas controladas en los departamentos de Santa Cruz y Beni.



"Es una propuesta que presentó un diputado en Paraguay, por lo tanto, no tiene ningún impacto, no es una posición oficial del Gobierno paraguayo", dijo a los periodistas.



Medios paraguayos informaron ayer, miércoles, que la Cámara de Diputados del vecino país instó al Gobierno de Abdo Benítez a entablar negociaciones con Bolivia para gestionar un resarcimiento por los daños ocasionados en el Chaco a causa de los incendios forestales causados supuestamente por un decreto del presidente Evo Morales.



El jefe de la diplomacia boliviana reiteró que no se recibió ningún comunicado oficial y que solo se trata del pronunciamiento de un diputado del vecino país que no influye en las relaciones que tienen ambos Estados, que coordinaron acciones para mitigar los incendios forestales en frontera.



En el caso de Paraguay más de 120 mil hectáreas de vegetación ardieron desde el inicio de los desastres en septiembre. La mayor parte, según publicó el Clarín, corresponde a la zona de Chovoreca, en el departamento de Alto Paraguay.



"Estamos trabajando en todos los temas bilaterales que se tienen pendientes incluido el de los incendios y la resolución que se presentó que no es nada oficial, es una propuesta no tiene ningún efecto para el Estado boliviano", enfatizó Pary.



El 27 de agosto, Morales informó que en comunicación telefónica con su homólogo Benítez coordinaron acciones conjuntas para mitigar los incendios forestales en la frontera común, a través de aeronaves hidrantes.



"Hay coordinación con el presidente de Paraguay y vamos a seguir coordinando (acciones) de manera conjunta y enfrentar (el fuego) en la frontera que tenemos", dijo el mandatario en esa ocasión a los periodistas.