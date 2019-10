Lenín Moreno decreta estado de excepción durante 60 días en Ecuador







03/10/2019 - 18:42:55

La Hora.- Ante la paralización del gremio de transportistas y los disturbios que se han registrado a escala nacional, el presidente, Lenín Moreno, decretó estado de excepción en todo el territorio nacional.



La medida regirá durante 60 días, de acuerdo con el pronunciamiento de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Con esta decisión, una de las disposiciones del Ejecutivo, es que las Fuerzas Armadas salgan a la calle.



Durante sus declaraciones, el primer mandatario confirmó la decisión tomada tras la reunión del gabinete ministerial, en la que se analizaron las "mejores medidas" frente a la crisis.



Según Moreno, el estado de excepción busca "afrontar un momento especial, por los focos de violencia que se han creado por grupos consabidos que pretenden hacer daño y desestabilizar al Gobierno constituido".



Por otro lado, ratificó las medidas económicas que anunció el martes, entre las que se incluye la eliminación del subsidio a la gasolina extra y al diésel. "Las medidas que anuncié el martes están en firme. No existe posibilidad de cambiarlas, especialmente las relacionadas con un subsidio perverso que hacía demasiado daño al país", ratificó.



La respuesta de Moreno, en horas de la tarde, se dio después de que la amenaza se cumplió. Los transportistas plegaron al paro nacional, como lo anunciaron ayer, cuando en vigencia la eliminación del subsidio a la gasolina extra y el diésel.



El gremio del transporte, incluido buses urbanos e interprovinciales, así como los taxis, señalaron que no levantarán la protesta hasta que el Gobierno revea las medidas.



En la mañana, el Gobierno activó la sala de crisis en el ECU-911 de Quito. Allí se instaló el Puesto de Mando Unificado ante las movilizaciones, según reportaron las autoridades en redes sociales.



Lo mismo ocurrió en todos los centros del 911 a escala nacional, con el objetivo de "coordinar acciones de respuesta ante posibles incidentes".



El presidente, Lenín Moreno, no se pronunció en la mañana ni en cadena ni a través de sus redes sociales. Tampoco lo hizo la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien ayer señaló que respetarían las posiciones críticas, pero pidió que no se afecte el normal funcionamiento del país.



Quién sí habló en la mañana sobre los hechos fue el ministro de Economía, Richard Martínez, en declaraciones a Ecuavisa. Allí señaló, lo que después Moreno confirmó, que la medida se mantendrá.



"El Gobierno va a sostener la decisión sobre la base de que es lo correcto, es lo que hay que hacer. El Gobierno no puede seguir regalando dinero a los contrabandistas", señaló la autoridad en los exteriores del Palacio de Gobierno.



A las 11:00 estaba previsto un gabiente ministerial en el Palacio de Gobierno, en Quito, donde se analizó la situación. La Policía restringió el paso a los periodistas que deseaban hablar con los ministros que llegaban.



Al ingreso al Palacio, el ministro de Trabajo, Andrés Madero, indicó que se han enviado propuestas a quienes están liderando las movilizaciones. Estas fueron sus declaraciones:



Incidentes violentos



Transportistas y otros sectores han participado de incidentes violentos en diferentes provincias del país. Ante los disturbios, la Fiscalía confirmó en la mañana en su cuenta de Twitter que había 5 personas detenidas.



De ellas, 3 en Guayas y 2en Los Ríos, por el presunto delito de paralización de servicios públicos, por el que se les formularía cargos, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 346 del COIP, cuya sanción va de 1 a 3 años de prisión, señaló en el trino.



Sin embargo, según el último reporte del ECU-911, también se registraron 18 detenidos y ocho heridos en Quito, donde hubo disturbios en todos los distritos de la ciudad. En los alrededores del Palacio de Gobierno, se registraron agresiones, inclusive, a periodistas y fotógrafos.



Frente al hecho, el Ministerio de Gobierno rechazó, "los incidentes registrados este 3 de octubre en contra de periodistas y medios de comunicación y exhorta a los transportistas a manifestarse sin perjudicar a los ciudadanos".



Situación en provincias



En Santo Domingo, la vía hacia Quito amaneció bloqueada por la quema de llantas y obstaculizada por buses interprovinciales, camiones y carros particulares.



En Cotopaxi se vivió una situación similar, en el ingreso a Saquisilí y Poaló se registraron cierres por la quema de llantas. Los manifestantes anunciaron que no depondrán las medidas. Mientras, el tránsito está semiparalizado; los taxis se unieron a la medidad.



Por otro lado, en Imbabura, la Panamericana Norte, en el cantón Otavalo, se encuentra bloqueada por neumáticos, palos y piedras que colocaron los transportistas y comuneros.



En Quito, el paro imposibilita la movilización de los ciudadanos hacia sus lugares de estudio o trabajo. El Trolebús y la Ecovía se encuentran en funcionamiento parcial para los usuarios, pero sin el servicio de los alimentadores. Según las autoridades, hay 27 puntos conflictivos.



En la capital se sumaron a las protestas, los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. Se han producido disturbios en varios puntos. Hay dos detenidos.



En la ciudad de Ambato, Tungurahua, los gremios de taxistas cerraron las vías de la ciudad desde las 00:00.



En Carchi, la Terminal Terrestre amaneció sin presencia de unidades, mientras el transporte urbano y taxis funcionan con normalidad.



Por otra parte, en la provincia de Esmeraldas el transporte funcionba de manera normal a pesar de la suspensión de clases. Los taxistas, camioneteros y taxis ilegales también circulaban con normalidad en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, después se unieron al paro.



En Loja, las terminales se encuentran vacías y el servicio de transporte público está paralizado.