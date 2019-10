Gobierno: Montaño es la única interlocutora legítima y legal en el sector de salud







03/10/2019

La Paz, (ABI).- El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, mediante una carta dirigida al presidente del Colegio Médico de Bolivia, Edwin Viruez, afirmó que la ministra de Salud, Gabriela Montaño, es la única interlocutora "legítima y legal" en el sector de salud del país.



Quintana envió esa misiva a Viruez en respuesta a una solicitud que hicieron los médicos colegiados para un cambio de interlocutor del Gobierno en el afán de retomar el diálogo que busque solucionar las demandas de ese sector.



"La Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Salud sostiene la representatividad para los fines referidos en su misiva. A este efecto, expreso a usted que no existe razón alguna para modificar el mandato institucional de la Ministra de Salud, Gabriela Montaño, como interlocutora legítima y legal con el sector salud", señala Quintana en esa misiva.



El Colegio Médico de Bolivia declaró un paro de actividades el 19 de agosto; sin embargo, en atención al fallo del Tribunal Constitucional, que establece que esa medida no puede ser indefinida, determinó el martes la ampliación por 30 días.



Los galenos demandan la abrogación de la Ley de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud, su incorporación a la Ley del Trabajo, institucionalización de cargos, además de declarar sector estratégico al Sistema Nacional de Salud, demandas que son de beneficio de ese sector y no así directamente de la población boliviana.



A la fecha, el Ejecutivo boliviano insiste en el llamado a ese sector para retomar el diálogo sin suspensión de actividades.



La ministra de Salud, Gabriela Montaño, informó que debido al paro se suspendió la atención en el país de más de 18.000 consultas externas y cirugías, e incluso emergencias en los 45 días de paro que mantienen los médicos.