Cocarico asegura que su hermano Luis tiene orden de aprehensión por el caso tractores







03/10/2019 - 12:50:40

Radio Fides.- El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Cesar Cocarico, aseguró, a “La Hora del País” de radio Fides, que su hermano Luis Cocarico Yana, acusado por estafar a campesinos en Tarija para la entrega de tractores, tiene mandamiento de aprehensión y que la denuncia fue presentada por él mismo. Además la autoridad aclaró que con su hermano hace ocho años que perdió contacto.



“Con este mi hermano son como ocho años que no hablo, que no vivo, que no le veo, no sé dónde vive y que aparte de eso había iniciado un proceso penal en el departamento de Tarija en este momento ese proceso penal está con mandamiento de aprehensión”, indicó.



En más, Cocarico explicó que este proceso, que data del pasado año, fue iniciado por él pues la denuncia salió de los campesinos de Tarija con quienes se reunió y les dijo que el tema se manejaría por la vía legal. Aclaró también que hay otro dirigente involucrado junto a su hermano.



“Por ese hecho yo fui el que inició el proceso penal y en este momento el proceso penal avanzó, costó bastante, tuvo mucha carga procesal el fiscal, tuvimos que hacer declarar en rebeldía y en rebeldía se hizo la imputación correspondiente y a estas alturas esta con mandamiento de aprehensión”, acotó.



Volvió a hablarse de este caso porque las personas estafadas anunciaron en la víspera que presentarían una denuncia porque perdieron bastantes recursos económicos que suman unos 800.000 bolivianos.



Ante esta situación, el ministro Cesar Cocarico cree que se vuelve a tocar el tema para perjudicarlo en esta época electoral. “No me extraña que en este momento previo a las elecciones se pretenda una vez más descalificarme con esta denuncia”, puntualizó.



Este caso es otro, totalmente diferente al de Rogelio Cocarico, otro hermano del Ministro quien tiene detención domiciliaria por estafar a la colonia menonita en Santa Cruz.