Shirley Franco: Jamás vamos a apostar por Evo Morales







03/10/2019 - 12:30:01

La Razón.- “Nosotros jamás vamos a apostar por el señor Evo Morales Ayma”, respondió la mañana de este jueves la candidata a la Vicepresidencia por la alianza Bolivia dice No (21F), Shirley Franco, consultada sobre una eventual segunda vuelta entre el candidato oficialista y Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC).



Lo dijo durante una entrevista en Cadena A, a 17 días de las elecciones generales del 20 de octubre y cuando todas las encuestas de intención de voto elaboradas hasta la fecha proyectan el primer lugar para Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS), el segundo para Mesa y el tercero para Óscar Ortiz, el candidato a la Presidencia por 21F.



No obstante, aseguró que tiene la certeza de que el próximo Presidente de Bolivia saldrá de una segunda vuelta entre el candidato de su partido y el del oficialismo, con quien dijo que existen “diferencias de orden ideológico realmente antagónicas”.



La entrevistadora de Cadena A consultó a Franco cuál será la postura de 21F en el caso de una segunda vuelta entre Morales y Mesa. “Sin duda entendemos que este proceso electoral va a tener dos etapas, la primera parada va a ser el 20 de octubre y la última parada va a ser en diciembre, donde vayamos a derrotar al Movimiento Al Socialismo. Nosotros jamás vamos a apostar por el señor Evo Morales Ayma y eso hay que dejarlo establecido con total claridad”, respondió.



Luego insistió en que la segunda vuelta será entre Morales y Ortiz. “Nosotros creemos que las opciones que tienen los bolivianos para votar están entre la corrupción versus la honestidad y creo que esa va a ser la disputa que vamos a tener para la asegunda vuelta después del 20 de octubre entre Oscar Ortiz y Evo Morales Ayma”, dijo.



El Presidente y candidato a la reelección afirmó en reiteradas oportunidades que tiene la certeza de que el MAS ganará en primera vuelta y que la única disputa en el último tramo del proceso electoral es por los dos tercios de representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional.



“Algunos periódicos mentirosos dicen que seguramente no vamos a ganar en la primera vuelta. Hermanos y hermanas, de lejos vamos a ganar en la primera vuelta”, dijo por ejemplo el fin de semana durante un acto de proclamación en Villa Pagador, en la zona sur de Cochabamba.



“Soy sincero y no tengo por qué mentir, están los medios de comunicación y que saquen eso, para tener dos tercios solo nos falta dos senadores. Vamos a tener dos tercios nuevamente”, agregó.