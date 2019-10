Diputado paraguayo: Cambio climático o no, el fuego vino de Bolivia





03/10/2019 - 12:24:48

Erbol.- “Cambio climático o no cambio climático el fuego vino de allá”, así el diputado paraguayo, Sebastián García, respondió a las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Víctor Borda.



El diputado García, del partido Patria Querida, es proyectista de la resolución aprobada en la Cámara paraguaya, mediante la cual se plantea que Bolivia resarza el daño causado por los incendios que pasaron la frontera.



Borda calificó de “descabellada” la posición de los diputados paraguayos. Dijo que la causa de los incendios es el cambio climático y les sugirió que demanden a Estados Unidos y los países industrializados por aquello.



El diputado paraguayo sostuvo que le parece abstracto hablar de cambio climático, y que lo cierto es que hubo quemas y el Decreto 3793, que autorizó los chaqueos.



“Me parece muy abstracto decir solamente cambio climático. Acá hay un Decreto , acá hubo quemas, esas quemas se salieron de control, yo creo que de eso no hay duda”, dijo García en entrevista con ERBOL.



El paraguayo recalcó que el fuego ingresó a su país desde Bolivia y que se dañaron tierras productivas, además del Pantanal.



Señaló que incluso los bomberos paraguayos dieron “gritos de desesperación” cuando combatían los incendios en el norte de su país, puesto que lograban controlar un sector, pero el fuego ya pasaba la frontera por otra zona.



Dijo que lo ocurrió es una oportunidad para que ambos países conversen y piensen en tomar medidas sostenibles para que no vuelva a ocurrir algo similar.



Contra el Decreto



García resaltó que el Decreto 3793, emitido por el Gobierno de Evo Morales para autorizar quemas en Santa Cruz y Beni, generó consecuencias graves.



“El Decreto propicia esas quemas y las quemas se salieron de control de cierta manera, y lastimosamente el fuego llegó a Paraguay y afectó territorio paraguayo”, manifestó.



Señaló que si no hubiese existido el Decreto, se estaría hablando de que las quemas serían ilegales y se las perseguiría.



El diputado García manifestó que incluso, asumiendo los efectos del cambio climático, se debería tener cuidado con esa clase de normas que pueden generar el descontrol de las quemas.