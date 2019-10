Martín Vizcarra toma juramento al nuevo gabinete ministerial







El Comercio.- El presidente Martín Vizcarra tomará juramento en Palacio de Gobierno, a los integrantes de su nuevo gabinete ministerial, encabezado por Vicente Zeballos.



Hasta el momento, El Comercio pudo confirmar la designación María Antonieta Alva como ministra de Economía y Finanzas; Gustavo Meza Cuadra como titular de la Cancillería y Francesco Petrozzi en Cultura.



En una entrevista radial, Zeballos comentó ayer que esa tarea culminará recién hoy y que esta tarde sus integrantes jurarán el cargo. “Hay conversaciones bastante avanzadas”, dijo.



Sobre qué características tendrá el nuevo equipo, Zeballos mencionó que van a “mantener la llamada paridad”; es decir, mitad hombres y mitad mujeres.



Según refirió, también buscan “un Gabinete bastante empoderado, con criterios de consenso y con perfil político para que pueda ayudarnos en este período”.



Zeballos explicó que los 18 ministros del Gabinete que encabezó su antecesor Salvador del Solar se vieron obligados a presentar su renuncia por la crisis generada tras el rechazo de la cuestión de confianza, y que algunos de ellos no continuarán en el nuevo equipo.



Evitó dar los nombres, pero sí refirió que en el caso del canciller Néstor Popolizio, él había manifestado que ya había cumplido su ciclo, por lo que necesitaba un relevo. “Hay otras carteras que no van a continuar, respetamos esa opción”, añadió.



Este Diario pudo conocer que, además de Popolizio, no seguirán Carlos Oliva (Economía y Finanzas), Javier Ísmodes (Energía y Minas), Paola Bustamante (Desarrollo e Inclusión Social), Fabiola Muñoz (Agricultura), Luis Jaime Castillo (Cultura) y Lucía Ruiz (Ambiente).



El último martes, se vio ingresar a Palacio de Gobierno al presidente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y ex titular del MEF Luis Carranza.



Zeballos contó ayer que también se había conversado con el ex primer ministro Pedro Cateriano. Al respecto, comentó que estos encuentros “son parte del diálogo democrático para intercambiar opiniones, consultas y pareceres” y no significa que ellos vayan a ser ministros.



El Comercio conoció que a Cateriano se le ofreció dirigir Relaciones Exteriores, pero declinó.



Ayer también se supo que Edmer Trujillo, quien se desempeñó como ministro de Vivienda y Construcción en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y como titular de Transportes y Comunicaciones en la gestión de Martín Vizcarra podría retornar al Gabinete en una cartera aún por definir.



La actual directora general de Presupuesto Público del MEF, María Antonieta Alva Luperdi, fue designada como nueva ministra de Economía en reemplazo de Carlos Oliva. Alva es economista de la Universidad del Pacífico con maestría en Administración Pública en Desarrollo Internacional por la Universidad de Harvard.



Antes de que se confirmara su nombramiento, Zeballos dijo que el próximo titular del MEF seguirá los lineamientos de su antecesor y que, para la tranquilidad de empresarios y sectores privados, “va a haber continuidad en el manejo económico”.



Anoche fuentes de este Diario confirmaron que la secretaria general del Despacho Presidencial, Miriam Morales Córdova, ocupará la cartera de Energía y Minas.



— Descarta renuncia de Vizcarra—



En otro momento, el primer ministro, reiteró que el presidente Martín Vizcarra no renunciará al cargo porque, subrayó, tienen que honrar la Constitución.



Zeballos descartó la posibilidad de que se convoquen elecciones generales, como se ha pedido desde bancadas como Fuerza Popular y Contigo. “En este momento no hay ninguna posibilidad” de que se puedan realizar elecciones generales, manifestó.



En ese sentido, el ex titular de Justicia recordó que el Congreso archivó la posibilidad de adelantar las elecciones generales en la Comisión de Constitución.