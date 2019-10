Colombia: Interpol expide circular naranja contra excongresista que fugó de la cárcel







03/10/2019 - 12:16:35

El Tiempo- Luego de la cinematográfica fuga de la excongresista Aída Merlano, ocurrida el pasado martes, en Bogotá, cuando se encontraba en un consultorio odontológico, la Fiscalía informó que se expidió una nueva orden de captura en contra de la exsenadora y que están analizando todas las pruebas para determinar el grado de participación en su escape que tuvieron otras personas.



De hecho EL TIEMPO estableció que se acaba de expedir una circular naranja de Interpol en contra de Merlano. Esta es usada para advertir que se trata de una persona que supone "un peligro grave e inminente para la seguridad pública".



Esta circular se usa en casos como el de Merlano, es decir personas condenadas que se han fugado, y tiene el mismo efecto de la circular roja, por lo que permite su ubicación y captura en cualquiera de los 194 países que hacen parte de Interpol



Claudia Carrasquilla, directora de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, informó que están estudiando los videos que se han conocido para establecer cuántas personas pudieron haber participado en la fuga de Merlano y podrían haber incurrido en delitos como favorecimiento de fuga.



Carrasquilla indicó que como no se ha terminado de determinar a los posibles implicados en la huida de Merlano, aún no se han expedido órdenes de captura contra ninguno de ellos.



La fiscal agregó que dado que en las imágenes de Merlano dentro del consultorio odontológico se evidencia un menor de edad, se expidió la orden de captura contra la excongresista no solo por la fuga sino por la instrumentalización de un menor de edad para la comisión de delitos.



Aunque, dijo Carrasquilla, aún no está confirmado que este menor de edad sea su hijo, pero que sí se infiere que otras dos personas, una joven y un hombre canoso, son cercanas a ella pues en videos se ve que la abrazan.



Desde el momento de la huida de Merlano, las autoridades desplegaron un operativo para dar con la pronta recaptura de la dirigente política, condenada por la Corte Suprema de Justicia a 15 años de prisión por su responsabilidad en la compra de votos de su pasada campaña al Congreso.



Durante las labores de investigación, los peritos continúan con la toma de declaraciones y testimonios de los funcionarios del Inpec que tenían a su cargo la custodia de la excongresista Merlano y de otras de las personas que se encontraban en el centro médico del cual se fugó.



Según los testimonios recolectados por la Fiscalía, además del odontólogo con el que cumplía la cita médica la excongresista, aparecen como presuntos implicados una mujer y un hombre que llegaron hasta el centro médico y se identificaron como familiares de Merlano.



Como quedó en evidencia en los videos, el plan de escape se ejecutó con la complicidad de varias personas que ayudaron a distraer a la guardia designada para custodiar a Merlano. Dichas personas también le facilitaron un cambio de ropa a la exsenadora momentos antes de salir por la ventana del consultorio médico.



Las autoridades pusieron un monto de 50 millones de pesos de recompensa para quienes suministren información eficaz que facilite la recaptura de la excongresista del Partido Conservador