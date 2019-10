Cuándo cuidar los nietos se convierte en obligación: Síndrome de abuelos esclavos







03/10/2019 - 12:03:09

Diario NY.- Incontables padres a causa de obligaciones laborales e ingresos económicos reducidos, no pueden costear una niñera y dejan a los abuelos a cargo de sus hijos.



La mayoría de estos abuelos jubilados, con sobrantes horas de ocio, son puro amor y están más que encantados con cuidar a sus nietos, pero, ¿en qué momento cuidarlos se convierte en una obligación?



Cuando los abuelos dedican más de 10 horas al día a sus pequeños o grandes nietos, incluyendo los fines de semana, se pueden catalogar como afectados por el síndrome del abuelo esclavo.



Una encuesta realizada por Imserso, afirma que el 70% de los adultos mayores de 65 años se dedican a cuidar de sus nietos, mientras que sus hijos están trabajando.



De seguro en algún momento pensarán que pasar todo el día con su nieto no está bien porque en determinado momento necesitan descansar. Pero el problema radica cuando no informan nada a sus hijos por temor a crear un conflicto o preocuparlos al pensar que necesitan conseguir con urgencia una niñera. Así de considerados son los padres, y más cuando ya son abuelos.



Por esto caen en el síndrome del abuelo esclavo que en términos generales no es tan negativo porque muchos de ellos recuperan su vitalidad cuando están al cuidado de estos niños, sobre todo si aún son infantes.



Un estudio realizado en Alemania en 2017, por la revista ‘Evolution and Human Behavior’, dice que aquellos abuelos que cuidan de sus nietos tiene probabilidades de vivir unos 5 años más que el resto. Reduciendo así la tasa de mortalidad entre personas de edad avanzada, hasta un 37%, en los próximos 20 años.



Pese a esto, si eres padre, y tus padres cuidan de tus hijos, has el esfuerzo por ayudarlos al máximo en tus tiempos libres. Recuerda también que alejarte tanto de ellos puede hacer que se debilite el lazo que los une, prefiriendo en algunos casos a los abuelos por encima de ti.