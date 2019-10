Paro médico: Más de 18.000 consultas externas y cirugías se suspendieron en todo el país







03/10/2019 - 11:14:12

La Paz, (ABI).- La ministra de Salud, Gabriela Montaño, informó que se suspendió la atención a nivel nacional de más de 18.000 consultas externas y cirugías, e incluso emergencias en los 45 días del paro que sostienen los médicos.



"En todos estos días de paro se han suspendido 18.073 consultas externas en todo el país; pero además hay otros datos graves, vinculados a cirugías suspendidas e incluso emergencias no atendidas", dijo en entrevista con la televisora Red Uno.



El Colegio Médico de Bolivia declaró paro indefinido el 19 de agosto; sin embargo, en apego al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que establece que esa medida no puede ser indefinida, decidió el martes ampliar la protesta por 30 días.



Montaño recordó que en tres oportunidades los médicos rompieron el diálogo, a pesar de la predisposición gubernamental para buscar una solución a su pliego petitorio.



Los galenos demandan la abrogación de la Ley de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud, su incorporación a la Ley del Trabajo, la institucionalización de cargos, además de declarar sector estratégico al Sistema Nacional de Salud.



La autoridad del área cuestionó que esas cuatro demandas sean de beneficio de ese sector y no de la salud de la población.



Precisó que respecto a la institucionalización de cargos hubo un "avance sustancial", por lo que no se explica los motivos por los cuales ese sector abandonó el diálogo.



Sobre la inclusión del sector médico a la Ley General del Trabajo, detalló que el Ministerio de Salud propuso conformar una comisión con el Ministerio de Economía para analizar esa demanda.



Aclaró que se avanzó en la declaratoria a salud como sector estratégico, sin embargo los médicos abandonaron el diálogo sin dar mayor explicación.



La Ministra de Salud reiteró su convocatoria a retomar el diálogo con el sector médico lo más antes posible.