Morales exhorta a médicos volver al trabajo: No pueden abandonar a los enfermos para hacer política





03/10/2019 - 11:11:03

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales exhortó el jueves a los médicos del país, que acatan la ampliación de un paro de actividades a nivel nacional, a retomar sus labores para salvar vidas y recordó a ese sector que no se puede abandonar la atención de pacientes enfermos para hacer política con la salud.



El Jefe de Estado, tras realizar una inspección a la construcción de un hospital de tercer nivel en el municipio de Montero, en Santa Cruz, dejó en claro que el objetivo en el país es que la salud deje de ser una "mercancía", porque es un derecho humano.



"Hago una nueva convocatoria a los médicos que sienten por la vida, a los médicos que se preocupan por el prójimo a trabajar por temas de la vida con los enfermos, no se puede abandonar a hermanas y hermanos con sus problemas de salud y hacer política con la salud, no comparto", dijo el Mandatario.



El Colegio Médico de Bolivia declaró un paro de actividades el 19 de agosto; sin embargo, en atención al fallo del Tribunal Constitucional, que establece que esa medida no puede ser indefinida, determinaron el martes la ampliación por 30 días.



Los galenos demandan la abrogación de la Ley de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud, su incorporación a la Ley del Trabajo, institucionalización de cargos, además de declarar sector estratégico al Sistema Nacional de Salud, demandas que son de beneficio de ese sector y no así directamente de la población boliviana.



A la fecha, el Ejecutivo boliviano insiste en el llamado a ese sector para retomar el diálogo sin cese de actividades.



El miércoles, la ministra de Salud, Gabriela Montaño, aseguró que el Colegio Médico de Bolivia exige cuatro demandas de las cuales ninguna va en beneficio de los pacientes.



Lamentó que la dirigencia de ese sector anteponga sus intereses personales políticos electorales, antes que brindar atención a los pacientes, que -al conocer la ampliación de un nuevo paro de 30 días- expresaron su molestia y preocupación.