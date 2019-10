Ecuador en paro nacional: Gobierno eliminó subsidio a la gasolina y aplica otras medidas económicas







03/10/2019 - 11:04:51

La Hora.- La amenaza se cumplió. Los transportistas han plegado al paro nacional, como lo anunciaron ayer, frente a las medidas económicas anunciadas el martes por el presidente, Lenín Moreno.



Ayer entró en vigencia la eliminación del subsidio a la gasolina extra y el diésel. Mientras hoy se espera que llegue a la Asamblea el proyecto de reformas tributarias y laborales.



El gremio del transporte, incluido buses urbanos e interprovinciales, así como los taxis, señalaron que no levantarán la medida hasta que el Gobierno revea las medidas.



Por su parte, el Gobierno activó la sala de crisis en el ECU-911 de Quito. Allí se instaló el Puesto de Mando Unificado ante las movilizaciones, según reportaron las autoridades en redes sociales.



Lo mismo ocurrió en todos los centros del 911 a escala nacional, con el objetivo de "coordinar acciones de respuesta ante posibles incidentes".



El presidente, Lenín Moreno, no se ha pronunciado hasta ahora en sus redes sociales. Tampoco lo ha hecho la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien ayer señaló que respetarían las posiciones críticas, pero pidió que no se afecte el normal funcionamiento del país.



Situación en provincias



En la provincia de Santo Domingo, la vía hacia Quito amaneció bloqueada por la quema de llantas, y obstaculizada por buses interprovinciales, camiones y carros particulares. Esto en resistencia por la eliminación de los subsidios al diésel y la gasolina extra.



Por otro lado, en Imbabura, la Panamericana Norte, en el cantón Otavalo, se encuentra bloqueada por neumáticos, palos y piedras que colocaron los transportistas y comuneros.



En Quito, el paro imposibilita la movilización de los ciudadanos hacia sus lugares de estudio o trabajo. El Trolebús y la Ecovía se encuentran en funcionamiento para los usuarios, pero sin el servicio de los alimentadores. El paso hacia el Trolebús y hacia el intercambiador de Carapungo se encuentran cerrados.



En la ciudad de Ambato, Tungurahua, los gremios de taxistas cerraron las vías de la ciudad desde las 00:00.



En Carchi, la Terminal Terrestre amaneció sin presencia de unidades, mientras el transporte urbano y taxis funcionan con normalidad.



Por otra parte, en la provincia de Esmeraldas el transporte funciona de manera normal a pesar de la suspensión de clases. Los taxistas, camioneteros y taxis ilegales también circulan con normalidad.



En Loja las terminales se encuentran vacías y el servicio de transporte público está paralizado.