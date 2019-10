Loayza pide foros para debatir soluciones a líos







03/10/2019 - 07:43:33

El Diario.- El presidente de Bolívar, Guido Loayza, aseguró ayer que el fútbol boliviano está pasando un de sus peores crisis debido a los malos resultados obtenidos este año en las competencias internacionales, la falta de público en los estadios, los constantes problemas y denuncias sobre supuesto hechos irregulares, además no se tiene un foro dónde discutir los mismos para hallar soluciones.



“Pienso que el fútbol boliviano está pasando uno de sus peores momentos, porque la campaña que hemos tenido en los torneos internacionales en la última gestión ha sido penosa. La Selección está en el sótano como nunca y lejos de los otros rivales, estamos muy mal”, señaló el titular de la Academia, ayer en contacto con los medios de comunicación.



Loayza aseguró que se deben encontrar soluciones, por ejemplo, a la inasistencia de público a los estadios, buscar alternativas para mejorar los ingresos económicos por derechos de televisión, que merecen un análisis profundo por parte de los clubes y la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), sobre todo en lo que atañe a la División Profesional.



“No tenemos un foro donde se discutan los temas como la asistencia de público. El tema de los ingresos a los clubes por televisión debería ser lo mismo, sujeto a un foro de análisis”, remarcó.



Comento que antes, en la gestión de Maurico Méndez, cuando era presidente de la desaparecida Liga del Fútbol Profesional, había constantes reuniones para debatir tema y encontrar soluciones, hecho que ahora no pasa, por ejemplo, con Robert Blanco, titular de la División Profesional.



“Hay que reunirse, hacer gestión, tenemos problemas comunes, lo mismo el tema de la Selección. Cómo debería ser el calendario, no ocurre y solo escuchamos denuncias y más denuncias que preocupan de sobremanera”, afirmó el directivo de Bolívar.



Para Loayza el tema pasa por fortalecer a los clubes y así el fútbol boliviano “va a crecer y va a progresar”, pero si es lo contario y solo se les pida las cosas no caminarán bien.