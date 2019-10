Gremio, Flamengo y el VAR dejan todo para el Maracaná







03/10/2019 - 07:41:09

Página Siete.- Flamengo y Gremio empataron 1-1 anoche en Porto Alegre en un encuentro eléctrico en el que el VAR anuló tres goles a los visitantes, que ganaban con gol de Bruno Henrique pero los locales igualaron i extremis 1-1 para llevar el des-



Bruno Henrique marcó para el conjunto de Río de Janeiro con un cabezazo a pase del uruguayo Giorgian de Arrascaeta en el minuto 69, tras una primera mitad en la que atropellaron a su rival.



Sin embargo, a dos minutos para el final del tiempo reglamentario, Pepe se lanzó con todo para rematar un centro de Everton Cebolinha y dejar todo igual en el Arena do Gremio.



El Flamengo terminó con mal sabor de boca, pues pese al dominino exhibido, el VAR consultado por el árbitro argentino Néstor Pitana le convenció de anular tres goles durante el partido.



El equipo dirigido por Renato Gaúcho solo despertó en el inicio del segundo tiempo y pudo marcar más goles de no haber sido por dos paradas felinas del guardameta Diego Alves a remates de Everton y Matheus Henrique.



El partido de vuelta de esta segunda semifinal se jugará el 23 de octubre en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.



Con alta tensión comenzó la segunda semifinal en el Arena do Gremio. A pesar de su condición de visitante, el Flamengo rápidamente se hizo dueño y señor del balón y generó múltiples oportunidades de gol.



El equipo dirigido por el portugués Jorge Jesús se asociaba con claridad pasmosa. Los de Renato Gaúcho sintieron la presión. Everton estuvo desaparecido. Renunciaron al control, solo molestaron a Diego Alves en un remate lejano de Alisson y encontraron en el VAR a su mejor aliado. La tecnología impidió el primero de los cariocas al señalar falta previa de Gabigol sobre Kannemann, una infracción que invalidó el disparo desde la frontal de Everton Ribeiro y de paso tapó el error de bulto de Paulo Víctor en el rechace.



En la reanudación, se intercambiaron los papeles. El Gremio creció, soltó amarras y empezó a hilvanar jugadas con Tardelli, Alisson y Luan.



Y cuando peor lo estaba el Flamengo, llegó el gol de los visitantes. Bruno Henrique le ganó la partida a Galhardo y con algo de fortuna, su remate de cabeza dio en el palo y se coló en la portería del Tricolor. El Flamengo a celebraba la victoria, cuando Maicon abrió en la derecha para Everton y este cruzó con fuerza al área, donde apareció Pepe para poner el empate a uno definitivo.



Los forasteros se fueron de Porto Alegre con la sensación de que merecieron mucho más.



La segunda semi



Everton El extremo del Gremio Everton, autor del pase para el agónico empate 1-1 frente al Flamengo en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores, dijo anoche que confía en que su equipo mejore el nivel y obtenga la clasificación por el título en el estadio Maracaná.



Rival El vencedor de la llave se enfrentará en partido único en Santiago de Chile con el ganador del duelo entre los argentinos Boca Juniors y River Plate, que se impuso en la ida por 2-0. El duelo final se jugará en el estadio Nacional.