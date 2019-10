Cooperativa se niega a pagar un millonario préstamo del Estado







03/10/2019 - 07:27:59

Página Siete.- La Cooperativa Minera Porvenir se niega a pagar 4,3 millones de bolivianos, de los siete millones de la moneda nacional que recibió del Fondo de Financiamiento para la Minería (Fofim), porque asegura que esa institución del Estado tuvo un “negociado” con la empresa Minsecom, a la que contrató para construir una procesadora de estaño. El Ministerio de Minería ordenó la investigación del supuesto hecho de corrupción.



“Hubo un préstamo irregular, los cooperativistas expresan haber sido estafados por la empresa adjudicada a este proyecto, que no se ejecutó conforme al diseño final aprobado por el Fofim”, se menciona en los antecedentes del caso presentados por el senador Miguel Coñaja.



En 2013, Porvenir, ubicada en Quime, La Paz, recibió un préstamo por 7.087.284 bolivianos del Fofim. El objetivo del financiamiento era construir una planta de procesamiento de estaño.



En ese entonces, Fofim inspeccionó a detalle la construcción, según una nota de prensa de la estatal, publicada a fin de 2014.



El documento del legislador detalla que , luego de obtener el millonario crédito, la cooperativa firmó un contrato de llave en mano con la privada Minsecom.



Ésta debía construir e instalar la planta de concentración de estaño y proveer de maquinaria a la cooperativa, de la que al final sólo se entregaron “máquinas viejas”, denunciaron. Fofim hizo un primer desembolso a Minsecom, por 4,2 millones de bolivianos.



Coñaja apuntó que después de la revisión de antecedentes documentales de las copias legalizadas de los informes técnicos otorgadas por el Fofim a la cooperativa, se estableció que Minsecom “no cumplió” con la ejecución del plan en los plazos establecidos ni desarrolló ningún trabajo o entrega de equipos.



“El informe técnico señala avance cero. Además, indica que de ahí en adelante no se tuvo noticias sobre el cumplimiento o no de esta empresa, es decir que no hay ningún antecedente documental que refiera dicho desembolso que hizo el Fofim directamente a la cuenta de la empresa Minsecom, denunciando también que esta transferencia se hizo directamente a una cuenta personal y no así de la compañía”, se especifica en el informe elaborado por el legislador.



Página Siete se contactó con cooperativistas de Porvenir, quienes prefirieron no ser citados, pero confirmaron la denuncia contra funcionarios de Fofim, que actuaron en beneficio de Minsecom, que a la fecha no devuelve los recursos recibidos de la estatal y cuyo propietario continúa con su labor en Oruro.



La anterior semana se reunieron el ministro César Navarro, técnicos de Fofim, de la Unidad de Transparencia y los cooperativistas. Estos últimos expresaron que los equipos que se compraron en 2013, después de recibir el préstamo, están en constantes mantenimientos.



Asimismo, uno de los exdirigentes de la cooperativa minera que recibió el crédito denunció que hubo “manejos extraños” entre los funcionarios de Fofim y personeros de Minsecom.



La posición oficial



Al respecto, el ministro Navarro confirmó que en la reunión con los cooperativistas, ellos admitieron un problema de pago y denunciaron “favoritismos” entre la estatal y la privada.



“Tras escuchar a los cooperativistas, hemos instruido a Transparencia que investigue la denuncia que hace Porvenir contra los funcionarios de Fofim, y ver si hubo una presunta valoración negativa para dar el crédito”, indicó la autoridad a este medio.



Acotó que si se confirma una irregularidad, como ministerio y Fofim remitirán toda la documentación al Viceministerio de Transparencia, para que se inicie una querella contra los funcionarios implicados en el posible uso indebido de recursos.



No obstante, aclaró que siempre hay denuncias y que estas siempre deben ser investigadas, para determinar el grado de responsabilidad de los acusados.



“La obligación que tenemos es hacer la investigación y hasta la siguiente semana ya se tendrá el informe de la Secretaría de Transparencia del ministerio, que será remitido al Ministerio Público en el caso de que se identifiquen responsabilidades penales en ese tema”, advirtió.



El Fofim fue creado mediante el Decreto Supremo 0233, en agosto de 2009, con el objetivo de “fortalecer la producción” del sector cooperativo minero, con el otorgamiento de préstamos.



Senador presentó una petición de informe sobre los préstamos



En mayo de este año, el senador Miguel Coñaja presentó una Petición de Informe Escrito (PIE) al ministro de Minería, César Navarro, para que, por su intermedio, el director del Fondo de Financiamiento para la Minería (Fofim) responda sobre el destino de los recursos transferidos a la empresa Minsecom.



Entre las preguntas más relevantes está que se informe cuál es la situación actual -técnica y legal- del financiamiento para la construcción e instalación de la planta de concentración de estaño y compra de maquinaria que hizo el Fofim en beneficio de la Cooperativa Minera Porvenir.



Además, señala que se indique si el contrato fue protocolizado ante notario de Fe Pública.



“Indique a qué número de cuentas de personas naturales y/o jurídicas (empresas privadas) fueron desembolsados estos montos; asimismo, si estas personas naturales y/o jurídicas cuentan con registro en el Sigep. Explique cuál fue el criterio legal, técnico y financiero para efectuar desembolsos a otras personas naturales y/o jurídicas”, se menciona en dos de las nueve preguntas que el legislador remitió al ministerio.



Además, solicitó adjuntar documentación de respaldo, normas y reglamentos, entre otros, que permitieron el otorgamiento y seguimiento del millonario préstamo que autorizó Fofim.



Incluso pidió remitir fotocopias de toda la carpeta, que dio luz verde al financiamiento para la construcción de la planta de concentración de estaño y provisión de maquinaria que hizo la estatal en beneficio de los cuentapropistas de Porvenir.



No obstante, ninguna de las consultas fue respondida, por lo que el senador Coñaja dijo que asumirá otras medidas legales para que el caso sea analizado en la Asamblea Legislativa.