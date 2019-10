Lanzan Manda tu Acta para control de voto







03/10/2019 - 07:19:36

El Diario.- En las elecciones generales del próximo 20 de octubre se implementará por primera vez el control del voto a través de servicios móviles. La iniciativa ciudadana no quedó exenta de esta acción porque cuatro ciudadanos bolivianos que residen en el exterior, lanzaron la aplicación “Manda tu Acta Bolivia 2019”, que permite hacer el relevamiento de los resultados desde los recintos electorales al momento del conteo de las actas.



Blanka Monasterios, Mario Pereyra, Edmundo Garrón y Samy Schwartz son los impulsores y quienes además desarrollaron y financiaron el desarrollo de la aplicación, todos tiene conocimiento y experiencia en la elaboración de este tipo de mecanismos. Schwartz explicó a EL DIARIO que esta plataforma es de fácil manejo y se puede usar con o sin la conexión a internet.



“Se desarrolló esta aplicación con la finalidad de hacer un control en los resultados de los votos, tomando en cuenta los hechos que se produjeron en las elecciones en Venezuela, y queremos evitar que en el momento de entregar los resultados en las actas se origine alguna irregularidad, entonces esta herramienta la empodera a la persona”, puntualizó el empresario en tecnología.



A esta iniciativa se suman otras cuatro aplicaciones que están siendo desarrolladas por las organizaciones políticas: Bolivia Dice No (BDN), Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Comunidad Ciudadana (CC). El partido oficialista no se quedó fuera de esta implementación, con la diferencia que el mecanismo solo será empleado por los delegados de mesa.



PROCEDIMIENTO



Para el manejo de esta plataforma se requiere un grupo de voluntarios, pueden ser plataforma, institución cívica, partido político o un conjunto de personas que quieran hacer seguimiento al proceso de conteo.



Cada voluntario deberá proveernos con información básica: nombre completo, email, número de WhatsApp, foto actual y número de cédula de identidad. Se tendrán dos tipos de voluntarios, los que están a cargo del relevamiento de datos y los que ejecutan reclamos.



Se toma una fotografía del acta electoral y se ingresan los datos a la aplicación de los recintos que eligió controlar, deberá introducir los códigos de los recintos y elige la opción “ver recinto” e inmediatamente podrá verificar si los datos de las mesas ya fueron relevados al sistema de cómputo.



Cuando se concluya de relvar las cantidades, de forma automáticamente el mecanismo calcula el total de los resultados, se tendrá la certeza de que los montos de los votos de cada uno de los candidatos están registrados correctamente. en otra imagen aparecerán los nombres de los candidatos y el porcentaje de votación en un determinado recinto electoral.



RECLAMOS



Una vez ingresado los datos de los recintos aparece la opción relevar o denunciar, en caso de que no se haya registrado ninguna irregularidad en el sitio elegido debe enviar la información.



Si se presentó alguna anomalía escogerá la opción denunciar, estas pueden ser de todo tipo de discrepancias e irregularidades que el voluntario detecte en una mesa específica. Esto ayudará al Centro de Control a tomar medidas preventivas e inmediatas para remediar cualquier conflicto.



OTRAS OPCIONES



El jefe nacional del MNR, Luis Eduardo Siles, presentó la aplicación “No al Fraude” que se trata de una plataforma virtual que la población puede descargar de Google Play, a través de la toma de la imagen del acta y el relevamiento de datos también tendrá los resultados de los votos en un determinado recinto.



La alianza Bolivia Dice No, también desarrolló un mecanismo electrónico que será empleado por los delegados y jefes de mesa para controlar el escrutinio de las ánforas. El procedimiento es similar al anterior, los datos serán trasferidos a una base de datos que estará operado por un grupo de responsables.



El experto en redes y periodismo digital, Javier Badani, resaltó la inactiva de las organizaciones políticas, pero cuestionó que estas tiene una intencionalidad y se debe dudar de la procedencia. sugirió que el desarrollo de la aplicación debe ser realizado por una entidad imparcial y que no tiene relación con ningún partido político, con el fin de generar confianza al población.