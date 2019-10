Candidata de CC del Trópico teme hacer campaña pública







03/10/2019 - 07:16:19

Opinión.- La candidata a diputada uninominal de Comunidad Ciudadana (CC) por la Circunscripción 24 (Trópico), Sandra Peñafiel, dijo que hacer campaña pública en la zona es “muy peligroso”, por eso optó por hacerlo puerta a puerta.



“Salir en público es recibir agresiones, siempre hubo. No nos dejan”, dijo.



En el Trópico solo hay dos candidatos: Peñafiel y Feliciano Mamani (MAS), exalcalde de Villa Tunari, quien no accedió a la entrevista pese a los reiterados intentos. Esta circunscripción incluye los municipios de Villa Tunari, Chimoré, Shinahota, Entre Ríos y Puerto Villarroel.



El coordinador de campaña de Bolivia Dice No (BDN), Óscar Mercado, explicó que su partido no inscribió un candidato porque el postulante tuvo problemas con los documentos requeridos.



Peñafiel, cuya actividad es la compra y venta de terrenos,dijo que nunca fue dirigente, pero en las elecciones municipales de 2015, junto a un grupo de personas que no comulgan con el oficialismo, conformó el “Bloque Trópico” en Shinahota, agrupación con la que postuló a concejal.



Contó que, como el bloque continuó activo, volvieron a reunirse y fueron ellos quienes buscaron contacto con el candidato de CC a la presidencia, Carlos Mesa, y le plantearon representar a ese partido.



Sobre su propuesta como candidata, señaló que su principal preocupación es garantizar la propiedad del cato de coca a los productores “para que nadie les maneje y puedan decidir a quién apoyar”.



Los títulos sobre los catos de coca (1.600 metros cuadrados) no son de popiedad colectiva. En 2015, tras las elecciones municipales, se conoció que las seis Federaciones del Trópico determinaron quitar su cato a los cocaleros que candidatearon por la oposición y salieron electos.



Peñafiel explicó que en las visitas casa por casa que realiza encontró “mucho apoyo, pero miedo a la vez porque creen que les van a quitar su cato”.



Afirmó que muchos piensan que es su única fuente de ingreso y prefieren mantener oculta su simpatía por otro partido para no correr riesgo de ser despojados.



Contó que la gente del pueblo que no tiene chaco y se dedica a otras actividades, expresa con más libertad su rechazo al Gobierno actual.



El abogado y analista César Cabrera manifestó que lo que sucede en el Trópico es otra muestra de que no existe un Estado de derecho en el país.



“Es inconcebible. Se viola el derecho a la libre circulación que está establecido en la Constitución (Política del Estado)”, dijo recordando la declaración de algunos dirigentes afines al oficialismo que advirtieron a líderes opositores que no garantizaban su seguridad si ingresaban al Trópico a hacer campaña electoral.



Añadió que debería exigirse que los partidos en carrera acrediten candidatos en todas las circunscripciones definidas.