Despenalización del aborto: 5 candidatos en desacuerdo







03/10/2019 - 07:13:12

El País.- Los candidatos a la presidencia Carlos Mesa (CC), Oscar Ortiz (BDN), Virginio Lema (MNR), Víctor Hugo Cárdenas (UCS) y Chi Hyun Chung (PDC) expresaron su desacuerdo con la despenalización del aborto y alegan que respetarán los derechos establecidos en la Constitución; mientras que Ruth Nina (Pan-Bol), Israel Rodríguez (FPV) y Félix Patzi (MTS) plantearon que el tema se someta a un referéndum.



La ANF entrevistó a ocho de los candidatos a la presidencia, excepto al candidato del MAS, Evo Morales, a quien mediante una nota se solicitó una entrevista misma que no fue respondida a la fecha.



La despenalización del aborto es una demanda de las organizaciones del movimiento de mujeres y feministas, esta postura plantea el aborto libre, gratuito, seguro y que no se penalice a las mujeres por su práctica, porque es una realidad vinculada al tema de salud pública.



Argumentan que la criminalización del aborto no ha frenado los índices y datos preocupantes de su práctica, más aún si existen consecuencias fatales en las mujeres cuando éstas mueren producto de un aborto mal practicado.



Sin embargo, la iglesia católica, las evangelistas y las organizaciones pro vida, son contrarias a esta posición, sostienen que por encima de todo está la vida y que el aborto representa un asesinato de un ser vivo.



Este tema ha tenido amplio debate, cuando en la Asamblea Legislativa se impulsó a través de un nuevo Código del Sistema Penal, la ampliación de las causales para interrumpir un embarazo; no obstante, esta normativa fue abrogada en su totalidad.



El candidato por Unidad Cívica Solidaridad, Víctor Hugo Cárdenas, está en desacuerdo con la despenalización del aborto. “Porque el borto es un asesinato disfrazado”, sentenció.



Acotó que la vida humana “nace desde la concepción y concluye con su muerte. Yo no creo en los cuentos de embrión, fetos y que el ser humano solamente aparece con el parto”, comentó al rechazar la idea de varias organizaciones de mujeres.



En esta misma línea se pronunció el candidato por Bolivia Dice No (BDN), Oscar Ortiz, quien se definió como defensor de la vida tanto de la madre y del niño.



“Nuevamente, no estoy de acuerdo y así lo exprese cuando fue el intento de aprobar un Código Penal, porque como católico creo que hay que preservar la vida del concebido por así decir, igualmente de la mamá. Nosotros no queremos que se pierda ninguna vida. Tengo una posición personal en base a mis creencias”



Virginio Lema que aspira a la presidencia por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) se sumó a las voces contrarias, “No estoy de acuerdo con el aborto. Estoy de acuerdo con la vida, tenemos que respetar la vida”, precisó.



Mientras que Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana manifestó que respeta los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, como los derechos sexuales y reproductivos. “Están reconocidos por la Constitución. Todo lo que eso implique y que tenga que ver con el tema del aborto debe cumplirse de acuerdo a lo que la Constitución dice”.



Pero entre los candidatos hay quienes plantean que el tema se defina en una consulta o un referéndum nacional a las mujeres o en su caso a hombres y mujeres.



“Queremos dejar eso al soberano. Nosotros no queremos actuar de manera dictatorial, lo que queremos hacer es darle la potestad al soberano para que mediante un referéndum decida si se legaliza o no el aborto. La mayoría que decida”, respondió Israel Rodríguez candidato por el Frente para la Victoria.



La postulante por Pan-bol, Ruth Nina, cree que las mujeres como dueñas de su cuerpo deben decidir sobre la despenalización del aborto en un referéndum nacional.



En tanto, que el candidato por el Movimiento Tercer Sistema, Félix Patzi, tiene una posición más amplia, cree que se debiera legalizar, no obstante, prefirió que sea un tema de consulta nacional.