Camacho exige a Morales que responda sobre el 21F y los incendios en la Chiquitania







03/10/2019 - 07:11:30

El Día.- A solo horas del Cabildo convocado por el Comité Cívico, el titular de la entidad, Fernando Camacho, envió una carta al presidente del Estado, Evo Morales, en la que pide respuestas a una serie de cuestionamientos a situaciones como la no declaratoria de desastre nacional por los incendios forestales en la Chiquitanía o su candidatura a las elecciones por encima de los resultados del referéndum del 21 de febrero del 2016.



Textual. Según se puede evidenciar en el documento, Camacho indica que "considerando que hasta la fecha son más de cinco millones de hectáreas quemadas en la Chiquitanía, ¿por qué no ha hecho una declaración de Desastre Nacional?, pero lo que es peor, ¿por qué mintió a la comunidad internacional cuando dijo que el fuego ya estaba controlado, cuando usted bien sabe que eso no es así? ¿Teme usted que con la ayuda internacional se descubra “algo” en la Chiquitanía o que se descubra que los verdaderos causantes de este desastre son sus propios correligionarios políticos?"



Sobre su candidatura. La misiva en realidad tiene 11 puntos, pero en los puntos 4, 5 y 6 apuntan directamente hacia la repostulación de Morales a la presidencia.



"Si usted dijo que iba a respetar los resultados del referéndum del 21F, considerando que los resultados para su persona fueron negativos; ¿por qué usted no cumple y respeta los resultados del referéndum del 21F y renuncia a su calidad de candidato ilegal? Además de lo anterior, quiero reiterarle que la gran mayoría de los bolivianos, estamos dispuestos a luchar por nuestro medio ambiente, por nuestra democracia, por la unidad de nuestro país y por nuestra libertad; y, como usted bien tiene conocimiento, en este momento estamos más unidos que siempre.



También quiero reiterarle a usted, que estoy dispuesto a pagar con mi libertad en defensa de nuestros jóvenes injustamente detenidos por expresar su sentimiento de impotencia ante la falta de sensibilidad de parte de su gobierno de no declarar el Desastre Nacional y sufrir la provocación de parte de su partido de gobierno. Si por mí dependiera, canjearía la injusta detención de esos jóvenes por mi libertad".