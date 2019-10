Con auto eléctrico y hasta con crédito para jóvenes, MAS hace campaña con la gestión







03/10/2019 - 06:58:24

Página Siete.- En lo que va de la semana, en plena recta final de la campaña, el presidente Evo Morales presentó un auto eléctrico “hecho en Bolivia”, entregó tractores en Pando y hasta anunció un programa para que los jóvenes accedan a una vivienda.



A 18 días de los comicios, ayer, el Jefe de Estado dio a conocer la implementación del Plan Vivienda Joven, que consiste en un programa de créditos para que personas, de entre 18 y 29 años de edad, accedan a una vivienda propia.



“Se ha decidido que sus padres puedan garantizar la primera vivienda cuando se trata de crédito y, lo más importante, vamos a subsidiar 30% de las viviendas y sin cuota inicial”, afirmó Morales en la Casa Grande del Pueblo.



Los actos de entrega de obras no son transmitidos por los medios estatales, pero sí son promocionados en las cuentas de Twitter y Facebook de Morales y de los candidatos del oficialismo. En varias de esas actividades, según se observa en las imágenes, se ven banderas del MAS, gente con poleras y otros distintivos (gorras, pancartas y hasta muñecos que representan a Morales).



Los posteos que se difunden de esas actividades van acompañados de fotografías en las que se ve al Presidente, cercano y fraterno a sus seguidores. En los mensajes se hace referencia a la gestión de Gobierno y se puede leer, además, la etiqueta “Futuro seguro”, eslogan de la campaña del MAS.



Mensaje de la candidata Valeria Silva en Twitter.



Sobre los créditos para jóvenes, Valeria Silva, candidata a diputada del MAS por La Paz, tuiteó: “Subsidiaremos el 30% de las viviendas para jóvenes, sin cuota inicial. Además papás y mamás podrán ser garantes en los créditos de vivienda social de sus hijos, menores de 29 años. #EvoPresidente #ValeriaDiputada #FuturoSeguro”.



El 1 de octubre, Morales entregó tractores a productores de los 15 municipios de Pando. “Dotamos tractores e implementos agrícolas en beneficio de 3.000 familias. Garantizamos #FuturoSeguro”, tuiteó. Según datos oficiales, la adquisición de esa maquinaria demandó una inversión de 10.202.984 bolivianos.



Luego en Potosí, el mandatario entregó el Centro Tecnológico Boliviano de Litio, y presentó el primer vehículo eléctrico, fabricado en la planta piloto de baterías de litio de La Palca. “La liberación tecnológica abre el camino del #FuturoSeguro”, escribió.



El 30 de septiembre, el Presidente inspeccionó la construcción del Hospital Universitario Digital de la Udabol, actividad a la que asistió junto a María Liévana, candidata a primera senadora del MAS en Santa Cruz, y Adriana Salvatierra, aspirante a diputada plurinominal. “La combinación de inversión pública y privada garantiza un #FuturoSeguro”, escribió.



Gonzalo Lema, exvocal electoral, afirmó que anteriores gobiernos también se escudaban en “gestión de Gobierno” para hacer proselitismo. “Pero es muy notorio que este Gobierno, que ha tenido mayores recursos, ha estado en campaña permanente”, afirmó.



El senador Yerko Núñez, aliado de Bolivia Dice No, afirmó que el MAS hace campaña permanente y “hace un abuso de los recursos de los bolivianos para promocionar su candidatura”.



Lema agregó que el tema del uso de la gestión de Gobierno para apuntalar una campaña “nunca se pudo regular”, pues “es un problema más ético”.



“En mi experiencia no he hallado un Gobierno que actúe éticamente y que sepa respetar el periodo electoral en igualdad de condiciones”, expresó Lema.



El Tribunal Supremo Electoral, desde el 20 de septiembre, prohibió la difusión de propaganda gubernamental en medios de comunicación para todos los niveles del Estado, en el marco de las elecciones presidenciales. La restricción estará vigente hasta el día de los comicios.



No obstante, están exentas de esa prohibición las empresas estatales o con participación del Estado. Pero en la Ley de Régimen Electoral se aclara que los mensajes que se difundan “no podrán contener frases, imágenes, símbolos o cualquier otro elemento gráfico, sonoro o audiovisual, que soliciten el voto, que promuevan candidaturas, difundan ofertas programáticas o se refieran a los partidos políticos”.



El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, afirmó que desde el nivel Ejecutivo no están “haciendo ningún tipo de publicidad” de gestión gubernamental, salvo la publicidad relacionada con temas de salud, educación, turismo y de las empresas estatales o de las que tienen participación del Estado.



“Nosotros estamos siendo escrupulosos con ello”, manifestó Canelas, quien agregó que el presidente Morales seguirá cumpliendo tareas de gestión pública, pues “es imposible” parar.



El ministro aclaró que los actos de entrega de obras sólo los difunden como noticias, pues ya no hay transmisiones.



Ante la pregunta “¿El hecho de que Morales esté en los actos de entrega de obra no es promocionar su imagen?”, el ministro Canelas respondió: “Yo considero que no, pero si alguien considera lo contrario puede recurrir al Órgano Electoral y poner la denuncia que estime”.