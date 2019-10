Periodistas de Sucre denuncian: Instituciones exigen cobertura de prensa a cambio de contratos de publicidad







03/10/2019 - 06:52:44

Correo del Sur.- Periodistas de Sucre se sienten presionados por las instituciones y empresas para hacer la cobertura de sus actividades a cambio de tener contratos de publicidad. La Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora) exige a las áreas de Comunicación eliminar la cláusula que obliga a los trabajadores de la prensa a asistir a los actos que organizan. Los relacionistas públicos niegan que ocurran esos extremos.



Cerca del 80% de los periodistas de Sucre son productores independientes de noticieros, revistas informativas y otros programas, y para ello alquilan espacios en emisoras radiales y televisivas. El restante 20% son trabajadores asalariados de los medios de comunicación.



Para financiar sus espacios en los medios de comunicación y gastos de producción, los periodistas independientes firman contratos temporales con instituciones y empresas para la difusión de mensajes de promoción; el saldo de los ingresos se constituye en su salario.



En los contratos, las instituciones o empresas condicionan de manera directa o sutil a los periodistas con cláusulas como “el proveedor se compromete a asistir a talleres o conferencias de prensa requeridas por la entidad”, según reza uno de los documentos a los que accedió CORREO DEL SUR.



La presión también es ejercida por sus propios colegas, que eventualmente ejercen de secretarios, directores de comunicación o relacionistas públicos en las instituciones y empresas, quienes a su vez son presionados por sus superiores para garantizar la participación de los periodistas en los actos que organizan.



“Esta situación lamentablemente es una verdad a gritos, hay instituciones públicas y empresas privadas que condicionan a los comunicadores a la cobertura periodística para incluirles en el plan de medios, es decir otorgarles publicidad”, señaló el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Chuquisaca, Edwin Urizar.



En un sondeo que realizó ayer CORREO DEL SUR percibió que la mayoría de los periodistas se sienten temerosos, presionados e inclusos amordazados, al punto que pidieron que sus nombres no sean citados en esta publicación.



“Si no asistes a las conferencias de prensa o actividades que organizan no quieren darte publicidad, eso sucede sobre todo en las instituciones públicas, entonces para no perder esos ingresos te ves obligado a estar presente. Los comunicadores se encargan de hacer el control y a veces te dicen directamente ‘creo que no te vamos a renovar contrato’ o simplemente te van anotando en una lista ‘negra’”, comentó un periodista.



También existe el caso de algunos periodistas que, por su posición crítica a las autoridades de turno, aseguran que están marginados de las listas de asignación de publicidad.



“Yo no soy del agrado por ejemplo de la Gobernación y de la Asamblea Departamental, entonces como a productor independiente no suelen darme publicidad, porque primero soy periodista independiente y esto me motiva a hacer comentarios que no les gusta a las autoridades de esas instituciones, pero un buen periodista tiene que hablar de todo, no solo lo que a ellos les agrada”, indicó el periodista Marko Vacaflor.



Los trabajadores de la prensa también se quejaron del trato en algunas instituciones. Por ejemplo, dijeron que son llevados a actos en la carrocería de camionetas, poniendo en riesgo su seguridad; en vehículos viejos e incluso abandonados luego de la actividad.