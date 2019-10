Jaguar X 6, sin resultados a 17 meses de iniciar la perforación







03/10/2019 - 06:50:02

El País.- El pozo Jaguar X6 alcanzó los 5.500 metros de profundidad y según el presidente de la Comisión de Energía e Hidrocarburos de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), Abel Guzmán, esperan alcanzar los 6.000 metros en diciembre e iniciar la próxima etapa. El pozo inició su perforación en mayo de 2018 y, según se mencionó en la inauguración, se esperaban resultados hasta finales de ese año.



“No hay ningún inconveniente del equipo y también de lo que se ha planificado llegar a los 6.000 metros. Entonces, nosotros como Comisión vamos a entrar en la segunda quincena de este mes para volver a hacer un seguimiento y ver cuál es el avance, los trabajos pendientes. Se tienen expectativas grandes para este pozo. La profundidad a la cual han tenido que modificar hizo dudar, pero continúan los trabajos”, manifestó a tiempo de asegurar que se concluirá con la perforación hasta diciembre.



Sin embargo, el secretario de Hidrocarburos de la Gobernación, Freddy Castrillo, indicó que hasta la fecha el Ministerio de Hidrocarburos no emitió respuesta a la solicitud de informe que realizó la institución donde incluía el estado de este pozo, porque lo desconocen su avance y las proyecciones que se tienen.



El 21 de mayo de 2018, el presidente, Evo Morales, dio inicio a los trabajos de exploración en el pozo Jaguar X6 junto con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y en acuerdo con la empresa Shell Bolivia. El gerente general de Shell Bolivia, Orlando Vaca, recalcó que la actividad de perforación llegaría a una profundidad de 4.429 metros, hasta alcanzar la formación Huamampampa, pero después hubo una modificación en el contrato.



El pozo Jaguar X6 está ubicado en la comunidad de San Diego en la provincia O’Connor. Expertos en hidrocarburos mencionaron la posibilidad de no encontrar las cantidades de gas que el Gobierno aseguró. YPFB con Shell Bolivia iniciaron la perforación del pozo con una inversión de 69,7 millones de dólares y contemplaba la ejecución de proyectos productivos “a favor de los comunarios de San Diego Sud”.



El 17 de junio, Shell informó que iniciaba operaciones al otro extremo de Huacareta en territorio chuquisaqueño. Esta decisión subió el tono a las especulaciones sobre cuál era el estado de los trabajos de perforación.



Guzmán, al iniciar el presente mes realizó una inspección al pozo Jaguar X6, donde constató que los trabajos se encuentran paralizados. Además, hubo una modificación de contrato para ampliar el límite de profundidad de la perforación a más de 6.000 metros. La comparación que se hizo por parte de la Gobernación de este pozo con las actividades que se realizaron (y el desenlace) en el pozo Boyuy X2 no fueron muy alentadoras.



El pozo exploratorio Boyuy X2 es actualmente el más profundo de Sudamérica, con una perforación de 8.000 metros. Sin embargo, fue declarado como “no comercial”, pese a que el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, aseguró que en la zona había “un mar de gas”.



La inversión ejecutada en las actividades de perforación alcanzó a 112.000.000 de dólares. Las tareas de perforación en el pozo Boyuy X2 iniciaron el 16 de julio del 2017. Después de varios meses de expectativa los resultados exploratorios tras sobrepasar los 7.963 metros de profundidad no hubo tal cantidad de gas y, sobre todo, no es comercial.