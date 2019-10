Tras 45 días, paro médico se alarga, suman huelguistas y actos de protesta







03/10/2019 - 06:47:42

El Día.- A 45 días del paro médico del sector público y la seguridad social en todo el país, los galenos protagonizaron ayer, una vez más, una marcha por el centro paceño colapsando diferentes calles y avenidas. Mientras que la ministra de Salud, Gabriela Montaño, afirmó que las cuatro demandas de ese sector no van en beneficio de los pacientes.



30 días más. Después de su ampliado nacional, el Consejo Nacional de Salud (Conasa) junto al Colegio Médico de Bolivia, no solo decidieron ampliar su paro nacional por otros 30 días, sino que también decidieron asumir otro tipo de medidas de presión para que el Gobierno atienda sis demandas.



Entre ellas, está el masificar los piquetes de huelga de hambre en todo el país y también señalaron que empezarán a bloquear las principales carreteras y calles de todos los departamentos del país.



Asimismo, en su resolución, el Colegio Médico advierte con radicalizar, aún más, sus medidas de presión si es que continúa "el acoso laboral, persecución política o la detención de cualquier profesional de la salud".



En la Sede de Gobierno. Los galenos iniciaron sus protestas desde diferentes puntos de la urbe, el primero partió de la avenida Montes a la altura de la Cervecería. Allí se concentraron los profesionales de El Alto, estudiantes de Medicina de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) y el Comité Departamental de Salud (Codesa), liderado por el representante de los médicos de La Paz, Luis Larrea.



El otro grupo partió de la avenida Saavedra, en el complejo hospitalario de Miraflores, en ese punto se reunieron los médicos del sector público, liderado por el representante del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero.



Ambos grupos recorrieron, por separado, diferentes calles y avenidas de la urbe paceña, para luego realizar un mitin de protesta en dependencias de la Caja Nacional de Salud (CNS), en la avenida Mariscal Santa Cruz, donde además existe otro grupo de profesionales de la seguridad social que mantienen su protesta hace más de dos semanas. Luego, la marcha llegó hasta predios del Ministerio de Salud, donde le reclamaron a la titular de esa cartera de Estado por la demora en la atención a sus demandas.



El representante del Sirmes La Paz, Fernando Romero, afirmó que masificarán sus protestas, en caso que el Gobierno no designe un interlocutor válido para reanudar el diálogo y así poner fin al conflicto del sector. Además, remarcó que entre sus peticiones está la inclusión a la Ley General del Trabajo, la abrogación de la Ley de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud 1189, entre otros puntos.



"Pedimos a las autoridades que, de una vez, atiendan nuestras demandas. La lucha no va a parar, queremos un decreto que anule la 1189, que agreguen a la Ley de Trabajo al sector público y así terminar con todo este conflicto", dijo.



Reacción oficialista. La ministra Montaño aseguró que las peticiones de los médicos están enmarcadas a favor de sus propios intereses y no así a favor de los pacientes y sus familiares que deben cuidarlos en la etapa de recuperación.



"Las demandas que está haciendo el Colegio Médico de Bolivia no tienen que ver con las necesidades reales de los médicos de base del país que requieren para brindar una mejor atención de salud", agregó en una entrevista con radio Éxito.



Asimismo, Montaño, reiteró la invitación al diálogo a la dirigencia del Colegio médico de Bolivia y pidió retomar las negociaciones para evitar más perjuicios a los pacientes que se ven afectados por la medida.



"Decirle a la dirigencia del Colegio Médico y los médicos de base que nosotros estamos en la predisposición de dialogar, sigamos trabajando juntos por la salud. Van a encontrarse con una ministra que está dispuesta a escuchar sus necesidades y que seguimos en la disposición de encontrar una solución en la vía del diálogo, que creemos que es el único camino para solucionar el conflicto", aseguró.



Romero no mediará. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, reiteró que no será mediador en el conflicto de los médicos y acusó al sector de dilatar el diálogo.



"Lamento que se haya llevado a este extremo la medida. Siento que los galenos han pretendido dilatar este conflicto para ver si en un contexto político nacional, podrían tener una mejor correlación de fuerzas, me parece que, ha habido ese cálculo, pero no es correcto asumir medidas. Por ética, no puedo decir que voy a intervenir en el conflicto porque hay una autoridad del área", agregó.



Las declaraciones de Romero surgen, luego de que los médicos pidieran dialogar con el ministro de Gobierno, Carlos Romero porque determinaron no asistir a más invitaciones al diálogo de la ministra de Salud, Gabriela Montaño, puesto que ya no la consideran una interlocutora válida.



Huelguistas en Santa Cruz ya suman una quincena



"Ya suman 15 los huelguistas y no se descarta que se masifiquen. Se espera que se sumen los trabajadores de las Cajas Petrolera y Nacional, pero mientras tanto estamos aglutinando toda la protesta aquí en el Hospital San Juan de Dios", informó Fernando Pacheco, vocero del sector salud en Santa Cruz.



También anticipó que de no haber solución a sus demandas tienen planeado otras medidas más radicales como el bloqueo de carreteras e incluso de la refinería de Palmasola. "Los estamos anticipando porque lo vamos a hacer, estamos decididos", manifestó.



Hoy se cumple el tercer día de huelga en Santa Cruz, mientras que en la Sede de Gobierno ya llevan más de una semana con la medida.



Falsa amenaza de bomba en el colegio médico paceño



Ayer por la mañana, se reportó una amenaza de bomba en el Colegio Médico Departamental de La Paz, hecho que movilizó a los bomberos y generó angustia en los galenos.



"Amenaza de bomba en el Colegio Médico Departamental de La Paz, se encontraron dos sobres (sic)", señaló la propia institución médica, adjuntando un video, en su cuenta oficial del Facebook.



No obstante, después de una inspección de parte de los bomberos, se descartó la presencia de una bomba o algún artefacto explosivo en el lugar, así lo dio a conocer el teniente José Gabriel Soria.



El hecho llega un día después de que los médicos decidieran ampliar por otros 30 días su paro de actividades, que empezó el pasado 19 de agosto epara exigir la abrogación de la Ley de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud, su incorporación a la Ley del Trabajo, además de declarar sector estratégico al Sistema Nacional de Salud, entre otros puntos.