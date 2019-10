Spider-Man se queda en Marvel para una tercera película







02/10/2019 - 19:52:15

La Verdad.- Spider-Man 3 pudo haber sido una gran noticia para los fans, pero no resultó ser una con final feliz, misma cuyo actor y protagonista actual de Spider Man, Tom Holland estará en un limbo de incertidumbre tras finalizar la grabación de la trilogía, la cual depara un futuro aún más incierto para Spidey en el mundo de Marvel.



La semana pasada se dio una reunión entre Disney/ Marvel y Sony, lugar donde se mencionó que la participación de Spider-Man en las futuras películas de Marvel así como también en pequeños fragmentos de su universo sería confirmada, pero únicamente hasta el estreno de Spider-Man 3 con Tom Holland como protagonista.



Según información de ComicBok.com, Marvel usará las dos películas restantes en contrato para darle una limpia despedida a nuestro Spidey dentro del universo de Marvel, resultando ser una solución a medias de lo que pudo haber sido su permanencia en la franquicia entre ambos estudios.



No cabe duda que Sony tiene planes para Spidey, la tan esperada fase cuatro podría llevarse a acabo, pero de una forma distinta a la que Disney había planeado, la segunda película de Venom resultó ser una ventana al futuro donde la aparición del personaje de Morbius dió inicio al Universo Cinematográfico de Sony llevando como protagonistas y pioneros a algunos de los personajes más siniestros del mundo de Spider-Man.



Kevin Feige presidente de Marvel Studios reveló que esta última y tercera película de Spidey sería la despedida formal al personaje de su MCU, por lo que hay rumores que esta comienza seguido a los hechos ocurridos en Spider-Man Far from Home, justo luego de que Mysterio interpretado por Jake Gyllenhaal y J. Jonah Jameson por J.K Simmons revelaran la identidad secreta de Spidey y lo declararlo ser una amenaza pública.



Debido a que se trata de una película de despedida para Spider-Man de Marvel, dicho estudio tendrá el control absoluto de decidir las condiciones que depararán a Spidey para que su ausencia no afecte el futuro del MCU y los fans queden con una historia clara respecto al argumento de su presencia en futuras películas en las que ya era parte.



Claramente lo anterior, son únicamente opiniones a largo plazo y habrá que esperar el estreno de la nueva película sin fecha confirmada para el 2021 junto con sus resultados en taquilla para poder considerar una nueva posibilidad de que ambos grandes estudios cambien de opinión y se otorgue a Spidey una nueva oportunidad en el MCU.