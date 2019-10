Iglesia Católica: Las zonas chaqueadas se piensan usar para cultivos de coca







02/10/2019 - 19:49:54

Radio Fides.- Ante las quemas constantes en la Chiquitania, en Santa Cruz, el vicario judicial del Arzobispado de Cochabamba, padre jesuita Miguel Manzanera, indicó que las tierras del Chapare ya están agotadas para sembrar coca y por esto se buscan nuevas zonas por lo que a algunos grupos no les interesa la deforestación.



“Ya se está viendo como los mismos cocaleros ya ven que las tierras del Chapare pues ya están medio agotadas para producir la coca, entonces hay un elemento muy callado pero muy real de que estas zonas también se piensan utilizar para cultivos de coca”, indicó.



Manzanera cree que es por eso que no les causa, a algunos grupos, mucho problema que arda la Chiquitania.



“En cambio, si es que tuvieran que admitir que es un problema grave y que se está pidiendo ayuda internacional, etc, se descubriría todo esto que acabo de mencionar y me da la impresión que por esa razón van a dejar que arda aquello, veremos hasta cuándo”, acotó.