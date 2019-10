Denuncian a otro hermano del ministro Cocarico por presunta estafa







02/10/2019 - 19:38:32

Página Siete.- El abogado Junior Ruiz Terán denunció a otro de los hermanos del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, Luis, por el presunto delito de estafa de al menos Bs 800.000. El despacho de la autoridad señaló que no tienen ninguna relación con el caso.



“El que vino a Tarija es otro hermano del ministro (César Cocarico), él ha logrado contactarse con la Federación de Campesinos, digo con algunos campesinos que formaban parte de la federación y contactarse con otros diferentes para hacer esa estafa”, declaró el jurista según reportó radio Fides.



Precisó que tiene una lista de las personas afectadas por la presunta estafa, estima que el daño puede alcanzar a Bs 800.000 “que este señor habría estafado entre toda la gente”, afirmó.



El ministerio señaló que no tiene nada que ver en este caso y que será la justicia la que en definitiva determine si este despacho tiene alguna relación en esta presunta irregularidad.



Explicó que el presunto hermano del titular del ministerio de Tierras, ofreció a los comunarios equipamiento, maquinaria, tractores entre otros, pero que fueron “promesas que no se cumplieron”.



“Con este dinero, hubo varios proyectos prometidos, los tractores, manzanales, un montón de cosas”, sostuvo.



Ruiz informó que se reunieron con el asesor del ministro de Justicia, Héctor Arce, quien recomendó que las personas que fueron afectadas denuncien ante las instancias que corresponden.