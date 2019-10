Es jefe de Odebrecht reafirma que entregó dinero para campañas de Ollanta Humala y Keiko Fujimori







02/10/2019 - 19:35:37

El Comercio.- El exjefe de Odebrecht en el Perú Jorge Barata reafirmó lo que ya había declarado en anteriores interrogatorios ante el equipo especial Lava Jato: que la constructora brasileña entregó dinero para las campañas presidenciales, entre ellas las de Ollanta Humala y Keiko Fujimori en el 2011, según informaron fuentes de El Comercio.



Las mismas fuentes precisaron que Barata detalló que el ‘codinome’ denominado ‘Campanha Nacional’, que aparece registrado en las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas, se refiere a estas entregas de dinero para las campañas del expresidente y la lideresa de Fuerza Popular.



En tanto, el exsuperintendente de Odebrecht también declaró que el ‘codinome’ ‘Apra’ que aparece en los registros de la ‘caja 2’ de la constructora se refiere a entregas de dinero para la campaña del exmandatario Alan García.



En las planillas a las que accedió este Diario en setiembre pasado, y que han sido entregadas por Odebrecht a la fiscalía, figura que entre el 13 de julio del 2010 y el 5 de mayo del 2011 hubo 21 registros de dinero para la campaña presidencial. En total suman US$3’707.636.



Sobre el ‘codinome’ ‘Apra’, en estas planillas se registran dos pagos: uno el 14 de marzo del 2006 y otro el 15 de junio del 2007, por un total de US$183.024. El primer pago fue antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que ganó Alan García en segunda vuelta.



–Descargos–



Erasmo Reyna, abogado de García, señaló que el ‘codinome’ "Apra, si bien puede referirse a una entrega de dinero, este no ha sido para el exmandatario. También aseguró que no existe en sus registros una muestra de que ese dinero haya llegado al Partido Aprista. Consideró probable que Barata mienta en su declaración. Manifestó que no fueron notificados de esta diligencia, por lo que no pudieron participar para hacer repreguntas.



A su juicio, hablar del ‘Apra’ “es una situación bastante gaseosa”. “En ningún momento (Barata) ha mencionado que se le ha entregado dinero al expresidente. Hablar de Apra suena bastante etéreo, así que probablemente se esté refiriendo al dinero que –dice él– haber entregado a Luis Alva Castro y que, en todo caso, él deberá aclarar en su debida oportunidad”, puntualizó.



En tanto, Alberto Otárola, abogado de Humala, se abstuvo de brindar declaraciones para este Diario, al indicar que iba tomar mayor información sobre el tema.



Buscamos la versión de Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, pero no respondió nuestras llamadas.