75% de las llamadas diarias para emergencias en La Paz y El Alto son falsas

02/10/2019 - 19:15:35

La Paz, (ABI).- El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez, informó el miércoles que tras la implementación del Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana "BOL-110" en las ciudades de La Paz y El Alto se verificó que el 75% de las llamadas diarias de emergencia que se recibe es falso y no merece la atención correspondiente.



"Las llamadas que tenemos son de 1.500 a 2.000 por día y lo que hemos identificado es que un 75% de las llamadas no es verdadero, es falso o son llamadas que no son de emergencia", informó en entrevista con la Red Patria Nueva.



Explicó que el 25% restante de esas llamadas atendidas por ese nuevo sistema, implementado desde el 20 de agosto, obedece a accidentes de tránsito, violencia y otras contingencias en ambas ciudades.



Chávez dijo que, en más de un mes de vigencia del "BOL-110", la gente mostró su confianza por la atención eficiente que ofrece ahora la Policía para cada caso, protocolo que fue practicado por los efectivos policiales desde hace meses atrás.



Puntualizó que el tiempo máximo de retraso de la Policía para atender una emergencia fue de "12 minutos".



"Entonces hemos tenido un sistema que funciona y la gente está satisfecha con esto y nos sentimos contentos con esto porque hemos puesto al servicio del país la tecnología y la eficiencia", manifestó.



El "BOL-110" es un proyecto similar al de Ecuador, denominado "ECO-911", que logró bajar los índices del delito con la implementación de un sistema de video vigilancia, de alerta ciudadana, una red troncalizada, monitoreo, patrulleros y una serie elementos tecnológicos, entre otros.



Ese sistema cuenta con tecnología de punta diseñado para combatir la criminalidad y garantizar la seguridad ciudadana.



Asimismo, Chávez informó que para la implementación de ese sistema de seguridad ciudadana en el departamento de Santa Cruz se enviaron los equipos tecnológicos para el centro de comando de esa región.



"Estimamos que en noviembre se vaya a terminar la adecuación de los centros (del BOL-110). Tenemos una gran infraestructura para trabajar en Santa Cruz", indicó.