Maduro propuso transformar las escuelas en criaderos de gallinas







02/10/2019 - 19:03:19

Infobae.- El gobernante venezolano, Nicolás Maduro, planteó este martes la posibilidad de instalar huertos y gallineros en las escuelas como una vía para atajar la crisis de alimentos que sufre el país y para enseñar a los estudiantes a “producir con sus manos”.



“Los huertos escolares se los encargo a ustedes, muchachos. Toda escuela y liceo tiene un espacio, algunos tienen un espacio grande, el que tenga un espacio grande me pone también ahí animales, unas 200 gallinas, 300 gallinas”, dijo Maduro en un acto con estudiantes transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión.



El mandatario señaló que estos pequeños espacios de producción agrícola podrían ayudar a la dotación de los comedores escolares, que según la oposición dejaron de servir alimentos cuando se profundizó la crisis venezolana hace un lustro. “Ustedes mismos hacen su corral, y cada escuela, cada liceo, (tiene) 300 gallinas”, insistió.



Maduro ofreció su propio ejemplo y dijo que él junto a la primera dama, Cilia Flores, mantiene un pequeño gallinero que atiende cada día. “Ellas ponen su ponedura, su postura, y nosotros agarramos esas posturas y las distribuimos entre los familiares. Eso es maravilloso”, indicó.



También dijo que a esta generación de jóvenes venezolanos le “mutilaron la capacidad productiva”, por cuanto se hace necesario enseñarlos a producir “con sus manos”.



“El ser humano se desarrolló, se evolucionó, porque aprendió a utilizar las manos, y con las manos, trabajando, desarrolló el cerebro”, apuntó. “Yo le he dicho a la vicepresidenta: consigamos un millón de gallinas para llevarlas a los liceos y a las escuelas, es aprendizaje”, insistió.



En ese sentido, pidió al ministro de Alimentación, Carlos Leal Tellería, “apoyar” la instalación de los huertos y gallineros en las escuelas.



No quedó claro cuándo comenzaría a ejecutarse este programa o si se asignará algún presupuesto.



Maduro ha dicho en el pasado que las escuelas del país deben contar con huertos, pero esta idea no ha llegado a materializarse.



Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, atraviesa por la mayor crisis económica de su historia moderna, con episodios cíclicos de desabastecimiento de alimentos básicos y medicinas, así como hiperinflación.