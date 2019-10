Joker recibe baja calificación a un día de su estreno







02/10/2019 - 15:45:21

El Joker, aquel siniestro payaso de sonrisa hendida llega mañana a nuestros cines. La expectativa por su estreno no fue menor, luego de que se llevara el León de Oro en el Festival de Venecia. Sin embargo, en los últimos días las críticas le han dado un vuelco poco favorable a la notoriedad que película había ganado.



La última actualización de Rotten Tomatoes, el portal web referente en crítica cinematográfica, le otorga a la cinta a penas 76% de puntuación. La media de valoración es de 7.56 de 10, cuestionando así la reputación adquirida por el Joker en la promoción.



Las principales objeciones son por el tratamiento de la violencia como narrativa. Se menciona que no existe una brújula moral y que apunta hacia la dirección equivocada. ¿Por qué? Pues por no sostener el enfoque de crítica social en la dualidad contexto/escenario, lo cual puede ser totalmente discutible.

“Phillips y Silver tienen derecho a imaginar cualquier versión del Joker que les guste. Pero su película es demasiado superficial para tomarla en serio como un estudio de conflictos de clase y enfermedades mentales” menciona Nicholas Barber, crítico de la BBC.



A pesar de que las críticas están siendo un tanto negativas, lo que estas no dejan de destacar es la actuación de Joaquin Phoenix, la que califican como magnifica y siempre creíble. Está claro que el tráiler oficial de la película ha dejado una valla muy alta, y no queda más que esperar a mañana para poder hacer nuestra propia valoración.