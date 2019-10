El superávit comercial brasileño alcanza los US$ 2.200 millones





02/10/2019 - 14:50:34

Agencia Brasil.- Brasil registró un superávit comercial de US$ 2.246 millones en septiembre, el resultado más bajo para el mes desde 2014, informó el martes (1) la Secretaría Especial de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía. El resultado del mes pasado fue un 59,9% más bajo, en el promedio diario, que en el mismo período de 2018 (US$ 5.071 millones).



En septiembre, las exportaciones alcanzaron los US$ 18.740 millones, con una retracción del 11,6% en comparación con septiembre de 2018 y un crecimiento del 4,7% respecto a agosto, con base en el promedio diario.



Las importaciones totalizaron US$ 16.494 millones, un 5,7% más que en septiembre de 2018 y un 11% más que en agosto de este año.



De enero a septiembre de 2019, las exportaciones acumularon US$ 167.379 millones, un 6% menos, considerando el promedio diario, que en el mismo período del año pasado. Las importaciones totalizaron US$ 133.589 millones, un 1,8% menos en el promedio diario que en el mismo período de 2018.



Como resultado, la balanza comercial acumuló un superávit de US$ 33.790 millones, un 19,5% inferior al registrado de enero a septiembre de 2018.



Según el subsecretario de Inteligencia y Estadísticas de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Herlon Brandão, la retracción en el comercio exterior se debe a la menor actividad económica mundial. “La razón principal para la recesión, dicen las organizaciones internacionales, es la guerra comercial [entre Estados Unidos y China]”, dijo.



Estimaciones



Con menos exportaciones, el gobierno brasileño espera un superávit comercial menor para este año. En julio, el gobierno pronosticaba un superávit comercial de US$ 56,7 mil millones y ahora la cifra ha caído a US$ 41,8 mil millones, un 28% menos que en 2018. La previsión está por debajo de lo estimado por el mercado financiero, que proyecta superávit comercial de US$ 51,7 mil millones.