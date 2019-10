Qué se puede meter al microondas sin salir perjudicado







02/10/2019 - 14:42:24

Gizmodo.- Todos sabemos que no se puede meter nada metálico en un microondas, pero hay decenas de objetos y no pocos alimentos que probablemente nos hagan dudar. ¿Podemos calentar un huevo en el microondas? ¿y una toalla? ¿Qué pasa si por motivos que no vienen a colación queremos calentar lubricante?



Lo bueno de Internet es que sea cual sea nuestra duda, nos conecta con alguien que ya ha tenido esa duda antes y la ha resuelto, bien por procedimientos empíricos (a veces con resultados catastróficos) o bien consultando a un experto. En lo concerniente a meter cosas en el microondas, Can You Microwave es el manual definitivo. Se trata de una página web que ofrece precisamente respuesta a eso: qué objetos se pueden meter en el microondas y qué otros es mejor que no los acerquemos ni con un palo.



La web no solo está categorizada por tipos de alimento, envases o materiales. Además ofrece una respuesta bastante completa, incluyendo la explicación de por qué no se puede calentar y consejos sobre cómo calentar o cocinar algunos alimentos para que mantengan su sabor y propiedades lo mejor posible. En el caso de las preguntas con las que comenzábamos este artículo:



Sí, puedes calentar una toalla en el microondas siempre y cuando no tenga fibras metálicas (cuidado con la etiqueta) y aguante bien el calor. Si sale entera de la secadora o de lavar con agua muy caliente no tendrás ningún problema.

No, no puedes calentar solo cartón (¿Para qué demonios querrías hacerlo?) porque puede llegar a prenderse fuego o explotar por el vapor si tiene humedad condensada dentro. Sin embargo, puedes calentar alimentos dentro de envases de cartón siempre y cuando no tengan partes metálicas (anillas o grapas) ni estén plastificados.

Sí, puedes calentar marisco de caparazón duro como gambas o patas de cangrejo cocinadas sin peligro. Tan solo añade un poco de agua al recipiente para que no se seque mucho la carne.



¿Puedes calentar las sobras del chino dentro de uno de esos envases fabricados en esa espuma plástica (styrofoam)? Esta es una pregunta que la página me ha resuelto a mí. La respuesta depende del envase. Si tiene el logotipo de que soporta calor en el microondas (literalmente el dibujo de un microondas) sí. Si no, no solo es que puede fundirse y arruinarte el chop-suey de ayer. Es que además libera productos tóxicos a partir de ciertas temperaturas.

Y no, no puedes calentar lubricante en el microondas. Aparte de que el tubo en el que viene probablemente se funda, el lubricante es un tipo de sustancia que se calienta de manera muy poco uniforme en el microondas (unas zonas se calentarán mucho y otras no). Al sacarlo es posible que te abrases una zona del cuerpo que no quieres abrasarte. Si quieres calentar lubricante, calienta una taza de agua en el microondas y mete el bote de lubricante dentro.



Si por lo que sea tus gustos sobre calentar cosas son tan exóticos que lo que buscas no está en la página hay un formulario online para hacer preguntas.