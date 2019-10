Chayanne le rinde tributo a El Príncipe de la Canción







02/10/2019 - 14:27:17

Quién.- Chayanne no quiso perder la oportunidad de aceptar que México es un país que “me vio… me hizo crecer”, y con esa gratitud le rindió un homenaje a una de sus principales figuras: José José, que perdió la vida el 28 de septiembre; un hombre que fue una “inspiración” para el puertorriqueño.



“Acaba de fallecer, es tristísimo, lo recuerdo con cariño, le dediqué mi show en Puebla, el de hoy, porque es de los grandes, a quien vamos a recordar siempre, de él me van a acompañar sus canciones, son mi inspiración. Sé que se ha dicho mucho de él, pero de alguien así nunca se puede dejar de hablar, porque nos da amor, porque México es grande”, dijo el boricua.



El tributo a El Príncipe de la Canción fue tan sólo uno de los momentos más emocionantes de un concierto en el que el cantante provocó euforia, lo mismo en hombres y mujeres; el tiempo es benigno con el puertorriqueño que a sus 51 años sigue despertando bajas pasiones con sus movimientos de cadera y su aún impecable voz, que logra emocionar y provocar alaridos.



Las 10 mil almas reunidas en el Auditorio Nacional le aplaudieron desde que salió a las 20:42 horas con Torero y con toda emoción aceptó que, “¡necesitamos su energía!”, o con su saludo inicial: “Buenas noches, ¡México lindo y querido!”, que causó que la fiesta ya no se detuviera y todos no quisieran dejar de bailar.



En todo momento expresó su amor por nuestra nación y también recordó a Raúl Velasco, al que le agradeció que lo recibió desde los 10 años, cuando el hambre y sueño por el éxito arrancó; hoy con 41 años de trayectoria, la humildad sigue siendo un distintivo en Elmer Figueroa Arce, nombre verdadero del artista.



Canción tras canción, Chayanne hizo énfasis en que aún siente temor cuando prepara un espectáculo, al no saber qué canciones entonar o ropa elegir: “¿Qué me pongo?”, preguntó y la respuesta fue general: “¡Nada!”. Su sencillez le impide ver qué con su candela, sensualidad nata y charming natural, apenas con pararse en el escenario ya triunfó entre sus seguidores.



Como fue el caso de una pareja de adultos mayores —porque Chayanne le habla a todas las generaciones—, a los que invitó a subir para cantarles Tiempo de vals, aunque les ganó la emoción y prefirieron contarle varios secretos al oído y como el caballero que es, les dedicó todo el tiempo que pudo.



Una vez que la pareja bajó, siguió el set list que fue un resumen de todos estos años en el camino de la música, entre rolas dolorosas como Y tú te vas, pero en su gran mayoría que invitan a dejar los problemas de lado dándole candela al cuerpo como con Caprichosa, que marcó la recta final del show.



“Estoy oyendo todo lo que están diciendo, tengo cámaras por todos lados y veo lo que están pensando, sé que toda la energía que tienen aquí la llevan a casa, al darle un abrazo a mamá o papá, a los hermanos, aunque haya diferencias, lo importante es vivir con amor y seguir creciendo, y cuando llegue a casa le diré al mío: "Papi, ¡la Ciudad de México estaba caliente!.



“A él le hablo sin celular y sin nada, porque eso me quita tiempo y lo abrazo, así que los invito a todos a abrazar”, pidió Chayanne para llevar al baile a los presentes con Salomé, que sirvió como encore, pero ante la insistencia regresó para regalar Di que sientes tú y cerrar con broche de oro con la favorita, Provócame a la 22:30 horas.