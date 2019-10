Lucero quiere regresar a las telenovelas pero sin escenas de sexo ni desnudos







02/10/2019

Quién.- Lucero ha permanecido alejada de las telenovelas mexicanas desde que protagonizó en 2012 la comedia romántica Por ella soy Eva junto a Jaime Camil . Sin embargo, la artista mexicana no descarta la posibilidad de volver a trabajar una de las nuevas producciones que alista Televisa.



Actualmente la televisora está apostando por el proyecto Fábrica de sueños, antología de dramas seriados realizados en formatos corto de 25 capítulos que reviven y actualizan las telenovelas más exitosas de la última década.



“Tuve algunas pláticas acerca de algunas de estas historias que están haciendo nuevamente, como estas versiones nuevas, pero en este momento no hay nada concreto”, compartió la estrella en un reciente encuentro con la prensa en México.



“Pero siempre estoy dispuesta, siempre estoy abierta a recibir sugerencias, a recibir invitaciones y me encantaría hacer uno de esos proyectos, pero por el momento sigo con lo de la música, va a salir el disco ahora y entonces por eso no estoy haciendo novela en este momento”, detalló.



Sin embargo, hay algo que no termina de convencer a la cantante sobre el contenido que ofrece este nuevo formato y son las escenas de sexo.



"Eso es lo que no me convence mucho del nuevo formato que a veces se lleva a cabo sobre todo en las series de televisión. Yo, como actriz, me encantaría poder hacer algo en televisión que no tuviera forzosamente que tener escenas ni de desnudos ni de cosas horrorosas que luego en serio hay mucho público que no lo puede ver ".



La protagonista de melodramas como Alborada y Soy tu dueña tiene claro que a estas alturas de su carrera no estaría dispuesta a hacer este tipo de escenas.



“He visto algunas escenas que me agobian un poco y a mí me gustaría siempre conservar un poco más mi línea, respeto muchísimo el trabajo que hacen todos pero yo en mi caso, por mi línea lo que yo he hecho, me gustaría hacer algo más conservador dentro de que bueno son temas fuertes y todo”, puntualizó la intérprete de 50 años.