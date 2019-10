Montaño: Colegio Médico de Bolivia exige cuatro demandas y ninguna en beneficio de los pacientes







02/10/2019 - 14:15:21

La Paz, (ABI).- La ministra de Salud, Gabriela Montaño, aseguró el miércoles que el Colegio Médico de Bolivia exige cuatro demandas de las cuales ninguna va en beneficio de los pacientes.



"Las demandas que está haciendo el Colegio Médico de Bolivia no tienen que ver con las necesidades reales de los médicos de base del país que requieren para brindar una mejor atención de salud", dijo en entrevista con radio Éxito.



El Colegio Médico de Bolivia declaró paro indefinido el 19 de agosto; sin embargo, en apego al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que establece que esa medida no puede ser indefinida, decidió en dos oportunidades dictar paro de actividades por determinados días, ayer, martes, lo hizo por 30 días.



Montaño explicó que el paro médico es acatado en el orden de un 15 y 20%.



Lamentó que la dirigencia anteponga sus intereses personales políticos electorales, antes que brindar atención a los pacientes, que al conocer la ampliación de un nuevo paro de 30 días expresaron su molestia y preocupación.



Asimismo, cuestionó que en tres oportunidades los médicos rompieron el diálogo y "patearan el tablero" negando así la posibilidad de continuar y dar soluciones a sus cuatro demandas.



"Existe una dirigencia que mantiene artificialmente un conflicto porque no quiere sentarse a dialogar", acotó.



La autoridad desmintió las versiones de que su persona no acceda a atender las demandas de los galenos, siendo que ellos no expresan la predisposición a dialogar, y solucionar ese conflicto que ya lleva más de 40 días.



Los galenos demandan la abrogación de la Ley de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud, su incorporación a la Ley del Trabajo, además de declarar sector estratégico al Sistema Nacional de Salud, demandas que son de beneficio de ese sector y no así directamente de la población boliviana.