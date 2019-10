Fedecomin: 40% no tiene licencia ambiental, el trámite es costoso





02/10/2019 - 13:23:20

Opinión.- Aproximadamente, el 40% de las 80 cooperativas mineras registradas en Cochabamba no tiene licencia ambiental, informó el ejecutivo de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin), Mauricio Guzmán. La razón, dijo, es el elevado costo del trámite.



Guzmán señaló que la traba está en la elaboración del manifiesto ambiental. “Tenemos que contratar ingenieros particulares y los precios varían dependiendo de la actividad. A la minería tradicional y a la aurífera les cobran más por el impacto (ambiental) y por el volumen de explotación, pero casi para todos cuesta 3.000 a 4.000 dólares”, explicó.



En Cochabamba se explota oro, metales y no metales (caliza y baritina). Entre 2018 y 2019, 60 cooperativas iniciaron trámite de creación y esperan la aprobación de su contrato en el Legislativo.



El secretario de la Madre Tierra de la Gobernación, Gonzalo Muñoz, explicó que toda actividad, obra o proyecto, por norma, debe tramitar su licencia ambiental antes de iniciar operaciones. El manifiesto ambiental se exige cuando la actividad comenzó sin licencia. Además, la normativa prevé penalidades que equivalen a un porcentaje que varía según el tipo de operación.



Sobre la fiscalización, Muñoz dijo que “se hace pero no guarda proporción con la cantidad de actividades”. Añadió que no cuentan con una unidad especial y que los trámites que reciben cada día “siempre sobrepasan la capacidad instalada”.



Lo que sí realizan son campañas de acuerdo a la temporada. Puso como ejemplo que en Urkupiña se sensibiliza a la gente sobre la protección a la vida silvestre, como resultado disminuyó el uso de plumas u otras partes de animales en la confección de trajes para la festividad.



Al no tener la posibilidad de salir a hacer verificaciones, Muñoz dijo que lo más efectivo es la denuncia, que permite también activar la labor de control de las alcaldías.



El exdirector de Medioambiente de la Gobernación, Alan Lisperger, explicó que, además del costo de contratar un consultor que elabore el manifiesto ambiental, para el sector minero hay una serie de requisitos y exigencias que suman costos.



Las medidas de mitigación que les imponen tienen que ver con el tipo de mineral que extraen.



Señaló también que cree que el porcentaje de cooperativas sin licencia puede ser mayor porque en su gestión (2017) se realizó un sondeo que arrojó como resultado que casi el 90% no había iniciado sus trámites.