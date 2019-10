Estados Unidos respalda informe de Colombia sobre actividad del ELN y disidentes FARC en Venezuela







02/10/2019 - 12:27:08

VOA.- El gobierno de Estados Unidos dijo en un comunicado divulgado por su embajada en Colombia que respalda "plenamente" el informe presentado por el presidente colombiano, Iván Duque, en la ONU sobre el apoyo del gobierno en disputa de Venezuela a la guerrilla del ELN y la disidencia de las FARC.



El apoyo estadounidense llega después de que el informe de Duque de denuncia acerca del respaldo que Nicolás Maduro estaría dando a los grupos, -catalogados de terroristas por EE.UU. y Europa-, ha sido puesto en dudas por el uso de fotografías falsas que costó el cargo al jefe de Inteligencia militar de Colombia.



"Estados Unidos respalda plenamente las conclusiones compartidas por el presidente (Iván) Duque en la Asamblea General de las Naciones Unidas que denuncian al ya sancionado régimen de (Nicolás) Maduro por su continuo apoyo a los grupos criminales y narcoterroristas en territorio venezolano", indicó el texto.



"No hay duda de que estos grupos continúan participando en el tráfico de drogas y otras actividades criminales que amenazan con desestabilizar la región. Estados Unidos apoya a Colombia en sus esfuerzos continuos para proteger y defender su integridad territorial", señaló el breve comunicado.



Lo que dice el gobierno en disputa



Maduro criticó a Duque la pasada semana por su informe en la ONU.



"Iván Duque lo que hizo fue mentir en la ONU", expresó el mandatario que es desconocido por más de 50 naciones, entre ellas EE.UU. y Colombia.



"El presidente de Colombia fue una vergüenza, un bochorno en Naciones unidas. No lo digo yo, como dice la canción: "Que lo diga ella, yo no", agregó. Aludió a cuatro fotografías cuya credibilidad ha sido cuestionada.



Señalando errores en el informe presentado ante la ONU la pasada semana, el gobierno de Duque removió de su cargo al jefe de Inteligencia de las Fuerzas Militares, Oswaldo Peña Bermeo.



El documento de 128 páginas contenía supuestas "pruebas" del vínculo del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro con grupos delictivos colombianos.