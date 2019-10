Nosiglia viaja a Marruecos para correr en el Rally Cross Country







02/10/2019 - 07:41:04

El País.- El piloto boliviano Daniel Nosiglia está camino hacia Marruecos, donde del 3 al 9 de octubre disputará la prueba de la categoría motociclismo en el Rally Cross Country, la última fecha del Campeonato Mundial de la temporada. Por las características del terreno y del ambiente, esta competencia será una evaluación con vista al Rally Dakar 2020.



“La carrera más importante en el preparatorio para el Dakar. Los terrenos son muy similares a los que será Arabia Saudita, el desierto es muy parecido, la organización es la misma que el Dakar y prácticamente se hace todo como si fuera un Dakar, mismo GPS, mismo pintado de roadbook”, comentó Daniel, en declaraciones al programa Acelerando a Fondo.



Con su participación en Marruecos, Nosiglia cumplirá su segunda carrera del Campeonato Mundial este año. Durante la primera semana de septiembre, el piloto paceño compitió en el Atacama Rally en Chile, donde a 150 kilómetros de la meta su máquina sufrió un desperfecto y tuvo que abandonar en la última etapa.



No será la primera vez que Nosiglia atraviese por las dunas de Marruecos, en 2016 encaró esta competencia y “creo que ha sido una de mis mejores carreras de mi vida. He tenido un buen resultado, buen sentimiento sobre la moto y en general la carrera ha sido buena. Nos estamos yendo en cero, ya conocemos el desierto de Marruecos”, puntualizó el piloto de motos.



La organización de este evento deportivo entregará el roadbook marcado a los pilotos diez minutos antes de la largada en cada etapa. Esta será una particularidad que se implementará en el Rally Dakar 2020. “Eso será importante, ya que cada quien tiene su forma de pintar el roadbook, ahora será uno solo para todos y será algo interesante”, agregó Nosiglia.



El hijo menor de Walter Nosiglia Navarro irá con calma en las primeras etapas para familiarizarse con la moto. No tendrá un contacto previo con la máquina hasta el prólogo, que será el viernes 4 de octubre.

El Rally de Marruecos tendrá cinco etapas, del 5 al 9 de octubre, serán 2.500 kilómetros de recorrido en total, donde se darán cita las principales figuras que animarán el Dakar 2020 para afinar su preparación.