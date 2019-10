Bolívar tiene la historia a su favor ante Wilster







02/10/2019 - 07:39:44

El Diario.-La décimo quinta jornada del campeonato Clausura 2019 tendrá como protagonistas a Bolívar y Wilstermann, será un juego clave entre el segundo y el primero del torneo. Hay una ventaja de tres puntos a favor de los aviadores, luego de cumplida la fecha 14, por lo que este clásico nacional es importante, aunque no determinante.



Los celestes paceños tienen la posibilidad de igualar (32 enteros) el puntaje de Wilstermann en caso de ganarle el domingo, además, pasar al frente por gol diferencia, y mantenerse en la pugna por el campeonato, pero este nuevo clásico nacional, con una historia de 146 partidos disputados en la División Profesional, puede también marcar que los rojos vallunos sigan mandando en la tabla de posiciones en caso de ganar (35) o empatar (33) en el estadio Hernando Siles, lo cual les seguiría dando el oxígeno adecuado para buscar el cetro del certamen.



Para Bolívar está prohibido perder porque tiene por detrás otros equipos que pueden complicar su ubicación en la tabla de posiciones, esos son The Strongest y Nacional Potosí, ambos metidos aún en la pelea por el título del Clausura.



Sin embargo, los dos primeros del campeonato tienen una presión extra mayor, la del Tigre, el tercero en discordia con 28 unidades, que intentará vencer a San José en Oruro. El otro es Nacional, con 26, que se enfrentará a Blooming en Santa Cruz, el mismo día.



Al margen de ello, Bolívar recibirá al segundo equipo que mejores resultados logró como visitante. Wilster sumó 13 enteros en siete compromisos en patio ajeno, hecho que también debe tomarse en cuenta, porque los celestes no son los mejores de locales con un saldo de cuatro victorias, un empate y una derrota, en seis juegos, lo cual les ha dado 13 puntos de posibles 18.



Y algo más, los aviadores son el equipo con menos goles recibidos, sólo 11 en 14 fechas.



Las estadísticas indican que en los últimos diez partidos que jugaron Bolívar y Wilstermann en La Paz, entre el 14 de diciembre de 2014 y el 31 de marzo de 2019, los visitantes solo vencieron en una ocasión. Fue 0-2, el 26 de abril de 2016 en el marco de la jornada 14 del torneo Clausura 2015/16; es decir que hasta el día el partido, el 6 de octubre, se cumplirán 4 años, 5 meses, 9 días, o que es los mismo un total de 1.623 días, que el cuadro valluno no le gana a los celestes en la sede de Gobierno.



Según los datos de esta decena de compromisos, la Academia paceña ganó en ocho oportunidades, cedió un empate y perdió en otro. Marcó 19 goles contra seis del Rojo.



En la historia de los juegos en La Paz, desarrollaron 73 partidos, con un saldo de 54 victorias de la Academia, 10 del Aviador y hubo nueve empates.



En los 146 encuentros entre ambos, la superioridad es de Bolívar con 71 triunfos, 40 de Wilstermann y 35 igualdades. En materia de goles, 261 anotó el cuadro paceño y 171 el valluno.