El Tigre está a ocho tantos de su mejor marca histórica







02/10/2019 - 07:37:50

Página Siete.- El plantel de The Strongest está cerca de batir la marca de 100 goles, que fue la mejor de su historia en una temporada y la consiguió el año pasado. Hasta el momento el equipo atigrado sumó 92 goles en 40 fechas y aún tiene 12 partidos por delante, si no existiese una definición al final del certamen.



Este año, el equipo que fue dirigido en el primer torneo y parte de éste por Pablo Escobar y ahora por Mauricio Soria, tiene un promedio de 2,3 goles por partido, por lo que si mantiene esta racha goleadora superará con creces la racha de la temporada pasada. Incluso si marca un solo tanto por partido en las fechas que le restan llegaría a 104 tantos.



El año pasado el equipo que comenzó la temporada bajo el mando de Carlos Ischia y luego de César Farías terminó el torneo con un promedio de gol de 2,1, luego de marcar 100 goles en 47 partidos.



Este año el cuadro atigrado jugará cinco partidos más que la pasada temporada porque se disputaron dos torneos todos contra todos, mientras que en 2018 el Apertura fue por series con una segunda fase de eliminación directa en la que el equipo en ese momento dirigido por Farías perdió en el partido final ante Wilstermann.



Luego el plantel de Achumani tuvo tan sólo tres ocasiones en su historia en las que pasó los 90 goles en una temporada. La primera fue en 2000, con 98 tantos. Luego en las temporadas 2011-2012 y 2012-2013 llegó a tener un gol a favor de 93.



En este torneo Clausura el plantel de Soria es el más goleador con 37 tantos en 14 jornadas, la mayor en la última década en torneos todos contra todos en la misma cantidad de partidos, superó la campaña del torneo Clausura de la temporada 2014-2015, cuando en las primeras 14 jornadas de ese certamen marcó 35 goles.



En la última década su mejor registro en cuanto a goles a favor fue en el torneo Apertura 2011-2012. Pero ese campeonato fue por series. En la primera fase jugó 12 partidos y marcó 34 tantos. En la liguilla final derrotó a Bolívar por 4-0 en el duelo de vuelta, con lo que sumó 38 tantos en 14 partidos.



En el actual certamen de la División Profesional el plantel de Soria es el segundo menos batido, con 14 goles en contra, tres más que Wilstermann, hasta el momento con la mejor defensa.



Veizaga y Cure, entre algodones



El plantel atigrado retornó ayer a las prácticas luego de un día de descanso. La principal novedad fue que los volantes Wálter Veizaga y Dany Cure no fueron parte de la totalidad de la práctica, por distintas molestias.



El cochabambino trabajó ayer en el gimnasio durante la primera parte de la práctica, pero luego cuando el plantel salió al campo de juego, Veizaga no realizó los ejercicios a la par del resto de sus compañeros.



El médico del plantel atigrado Jaime Espinoza aseguró que el jugador tiene una fatiga muscular.



Mientras que el venezolano se recupera de un esguince en el tobillo, razón por la que no fue parte de la sesión de ayer, en la que el plantel realizó trabajos netamente físicos en la mañana y por la tarde con balón.



Sobre la presencia de ambos el fin de semana, Espinoza dijo que es aún apresurado decir si son o no bajas.