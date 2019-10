¿Doble aguinaldo? hay muchos bajones este año, dicen economistas







02/10/2019 - 07:30:31

Los Tiempos.- ¿Habrá doble aguinaldo este año? Dos economistas consultados por este medio consideran que ha habido muchos factores en contra que deberían dar como resultado un crecimiento económico inferior al 4,5 por ciento y, por tanto, dejar de lado este beneficio. Sin embargo, también advierten que el Gobierno podría salir con “sorpresas” a pocos días de las elecciones generales del 20 de octubre.



El Instituto Nacional de Estadística (INE), en tanto, deberá pronunciarse por estos días sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) registrado este año, cuyo indicador definirá, según decreto, la posibilidad o no de pago. El año pasado lo hizo el 10 de octubre, fecha que este año coincide con la antesala de los comicios.



Los economistas Gabriel Espinoza y José Luis Evia, consultados por separado por este medio, coinciden en que este año hubo factores que deberían pesar en el crecimiento del PIB, tal el caso del desplome de las exportaciones de hidrocarburos, el bajón del precio de la soya y de los minerales, y la reducción de las remesas, entre otros factores.



“Es claro que los ingresos por el gas y la soya (tomando en cuenta los precios internacionales) han bajado. Así, uno se atrevería a decir que dado el antecedente del año pasado más este año no deberá haber doble aguinaldo, pero la verdad es que esto es incierto sin información”, dijo Espinoza a tiempo de criticar la falta de datos del INE, cuyo último reporte sobre este tema data de diciembre del año pasado.



Otro factor que Espinoza ve es el tema de la inflación, que en el país estuvo muy baja. “Las economías vecinas han devaluado bastante y tenemos muchos productos de importación (y contrabando) que mantienen precios bajos en el país, pero también atentan contra la producción nacional. Las empresas nacionales no están vendiendo”, dijo.



Así, el ritmo de negocios de los últimos meses no es el adecuado para decir que habrá doble aguinaldo. “Si lo hay, va a ser por un sector muy puntual. Allí entra el factor político también. Este año coincide con las elecciones. Allí ya no sabemos qué va a pasar”, dijo Espinoza.



Por su parte, el economista José Luis Evia dijo que “en algunos sectores ha habido una desaceleración, sino una contracción, que hacen prever que el crecimiento va a estar más bajo del umbral que se necesita para el pago del segundo aguinaldo”. “Y un sector que claramente ha tenido un bajón en el último año es el de hidrocarburos, y eso va a pesar en los cálculos porque es un sector importante”, añadió. “A no ser que haya un sector que nos dé una sorpresa”, remató.



Evia también consideró el juego de números que se hizo el año pasado para posibilitar el doble aguinaldo, algo que probablemente no se pueda esta gestión.



EL GOBIERNO PREVÉ UN ALZA DE 4,5%



El segundo aguinaldo se paga cuando el crecimiento interanual (julio a junio del siguiente año) del PIB del país supera el 4,5 por ciento, según decreto de creación 1802 de noviembre de 2013.



Desde su creación, se pagó en cuatro oportunidades: en 2013, 2014, 2015 y en 2018.



Para 2019, el Gobierno tiene proyectado un crecimiento del 4,5 por ciento del PIB, pero organismos internacionales proyectan para el país sólo un 4 por ciento.



LOS INCENDIOS EN LA CHIQUITANÍA NO AFECTARÁN EN EL CÁLCULO PARA ESTE AÑO



Los incendios ocurridos este año en la Chiquitanía y otros lugares del país no afectarán en el cálculo del crecimiento económico para el doble aguinaldo, ni de forma positiva ni negativa, pues para este análisis se considera el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) ocurrido entre julio de 2018 y junio de 2019. Los incendios comenzaron recién en agosto, recordó el economista Gabriel Espinoza, quien dejó en claro que esos efectos recién serán contabilizados para la siguiente gestión.



Además, es más probable un impacto positivo que negativo, pues la ayuda internacional que ingresó al país para el apagado del fuego se consideraría crecimiento, pero no se contabilizaría una pérdida económica la quema la pérdida de árboles.



Por lo demás, los ingresos que se perderían por el golpe al turismo serían mínimos en el total de ingresos. “La Chiquitanía no es un lugar que provea mucho en ingresos por turismo”, opinó Espinoza.



Un reportaje de Los Tiempos calculó un movimiento económico de 750 mil dólares durante el Festival de Temporada de Música Misional y Teatro de Chiquitos.



El efecto también se plasma en los 9,5 millones de dólares en pérdidas que reporta la actividad ganadera, la principal fuente de ingresos de la Chiquitanía, aunque en este desastre no se reportaron muchas pérdidas de cabezas de ganado.



Será un problema para empresas



La Cámara Nacional de Comercio (CNC), en tanto, descartó el pago del segundo aguinaldo para este año, por la afectación económica de los incendios en el departamento de Santa Cruz, la crisis económica mundial y la caída de la demanda de gas de Argentina y Brasil.