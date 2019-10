Conflicto en Arica provocó pérdidas al comercio







02/10/2019 - 07:25:34

El País.- La Cámara Nacional de Comercio (CNC) a través de su gerente General, Gustavo Jáuregui, informó que el comercio exterior boliviano sufrió una pérdida de $us 140 millones de dólares, por los 15 días que duró el conflicto en la Terminal Puerto Arica (TPA) y que impidió el despacho de carga a Bolivia.



“Por 15 días de perjuicio se perdieron 140 millones de dólares a razón de 9,3 millones de dólares por día”, afirmó Jáuregui a ANF, tras enterarse de un acuerdo arribado entre la Administradora de Servicios Portuarios Bolivia (ASPB) y la Empresa Portuaria Arica (EPA).



Sin embargo, aclaró que, hasta la tarde de este martes, la CNC no conoció el tenor del acuerdo firmado por la ASPB, representante del comercio exterior boliviano ante la estatal EPA, que a su vez tiene la concesionaria Terminal Puerto Arica (TPA).



“Sabemos que hace un par de horas la ASPB y EPA llegaron a un acuerdo, pero no sabemos las características del mismo, y si se tiene a un representante en el puerto necesitamos conocer el acuerdo para planificar el transporte de mercadería hacia Bolivia,”, señaló.



En un desglose de los ítems afectados por los 15 días de retención de carga boliviana dijo que se subdividen en tres grupos: el de combustible, el 40% de importaciones que representa los insumos para la industria nacional y los productos terminados como línea blanca y negra y otros.



“Cuando hablamos de insumos para la industria, necesarios para procesos industriales que en algunos casos están destinados a la exportación, estamos afectando a otro parte de la cadena”, dijo.



En cuando a los productos terminados dijo que también hay un perjuicio, sobre todo en aquellos casos que tenían de por medio contratos de cumplimiento para la entrega al sector público o privado. “El incumplimiento de contratos deriva en multas e intereses que alguien debe asumir”, indicó.



En análisis de la CNC hay un problema mayor que el coyuntural en el puerto de Arica, y tiene que ver con la ASPB. “El problema es estructural en la ASPB y salió a la luz gracias a este problema y está se ha denotado de la naturaleza jurídica de la ASPB, le ha traído un conflicto al momento de operar y generar su acción”, dijo Jáuregui.



Explicó que en 1996, la ASPB era una empresa pública descentralizada que tenía como función principal fiscalizar el comercio exterior boliviano, pero que a partir de 2015, pasó a convertirse en una empresa estratégica prestadora de servicios, que en los hechos no lo fue.



“No ha brindado ningún servicio efectivo, no cumple a cabalidad el Tratado de 1904 de controlar y fiscalizar la carga boliviana que es su mandato”, dijo.



En ese marco ratificó la posición de la CNC y la Cámara Nacional de Industrias que se hizo a conocer de manera oficial a la cancillería, de aplicar un nuevo modelo de gestión público-privada en el puerto de Arica, con el propósito de asumir algunos roles de la ASPB.



“Estamos planteando un nuevo modelo de concesión privada, donde la ASPB dejaría de cobrar por las tarifas y tendría un rol más fiscalizador y controlador de la carga”, dijo el presidente de los industriales, Ivo Blazicevic.