Reducen el tráfico aéreo en El Alto para reparar la pista

02/10/2019 - 07:22:46

Página Siete.- Cada mediodía, desde la semana pasada, el tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional de El Alto se reduce para dar paso al mantenimiento de la pista de despegue y aterrizaje de esa terminal.



La noche del lunes, la ministra de Planificación, Mariana Prado, señaló que en la actualidad es difícil aterrizar o despegar de El Alto a mediodía, debido a que se llevan a cabo diversos trabajos de mantenimiento en la pista.



“Ya se han programado inversiones para La Paz. El próximo año vamos a tener una inversión de 15 millones de bolivianos para resolver los problemas con la pista. Ahora mismo, al mediodía, en La Paz, no se puede ni aterrizar ni despegar porque estamos haciendo trabajos de mantenimiento en la pista”, señaló Prado en una entrevista en PAT.



Ayer, entre las 12:00 y las 15:00, siete vuelos arribaron a la terminal de El Alto, mientras que ocho despegaron, de acuerdo con los registros del mismo aeropuerto.



Antes de la reparación, de acuerdo con fuentes aeroportuarias, salían y llegaban un promedio de 12 vuelos en ese horario.



El gerente de Servicios de Aeropuertos Bolivia SA (Sabsa), Milton Claros, confirmó que al momento se realizan trabajos de mantenimiento regulares en la pista de la terminal aérea, por lo que las frecuencias de los vuelos en el horario del mediodía fueron reducidos.



“Esto no es algo nuevo, es algo que realizamos con regularidad y estaba programado y coordinado con las líneas aéreas desde hace al menos tres meses, para que ellos vayan adecuando sus operaciones, por lo que hay un periodo de tiempo en que la actividad del aeropuerto debe bajar para que se realicen las tareas en la pista”, explicó el funcionario.



Claros agregó que los trabajos que se hacen se extenderán hasta el 10 de octubre. Para ello se cuenta con un presupuesto de casi seis millones de bolivianos.



Asimismo, indicó que en un principio el mantenimiento debía hacerse en junio y julio; sin embargo, esta labor fue reprogramada a solicitud de las líneas aéreas, para no interferir con sus operaciones en temporada alta.



En agosto, el senador opositor Arturo Murillo denunció el mal estado de la pista del aeropuerto de El Alto, al publicar fotografías de la superficie averiada en su cuenta de Twitter, varias imágenes en las que mostraba los desprendimientos de material que cubre la pista y los numerosos baches sobre la pista.



Mantenimiento



Regularidad De acuerdo con el gerente de Servicios de Aeropuertos Bolivia SA (Sabsa), Milton Claros, los mantenimientos de la pista se llevan a cabo cada año y se notifica de las obras a las aerolíneas con tres meses de anticipación.



Tareas En este mantenimiento de rutina se harán tareas de limpieza de caucho (que dejan los trenes de aterrizaje de las naves al tocar la pista), mejora de juntas y relleno de fisuras en la pista, así como la estabilización de las plataformas.



Presupuesto De acuerdo con el presupuesto de Sabsa, se tienen 15 millones de bolivianos para el mantenimiento general de la pista para el próximo año. Para las obras que se ejecutan en la actualidad se presupuestó seis millones.