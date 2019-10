Al menos cinco conflictos se articulan a 18 días de las elecciones generales







02/10/2019 - 07:17:12

Página Siete.- La X marcha indígena, la caravana de Cofecay hacia La Paz, el paro médico, las protestas por el litio y las demandas de respeto al 21F son algunos de los conflictos que se articulan a 18 días de las elecciones generales.



Al menos dos de las protestas están vigentes desde el mes de julio. Una de ellas son las movilizaciones de plataformas, cívicos y del Conade por la defensa del 21F, que se intensificaron desde el 9 de julio, y que se busca masificar desde el 4 de octubre con cabildos (como el de Santa Cruz), marchas y paros cívicos.



La otra son las medidas de presión asumidas por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) desde 17 de julio. Esa organización exige la modificación de la regalía del 3% por la explotación de litio y la anulación del decreto 3738. Ayer, los cívicos potosinos instalaron una huelga en La Paz, y para el 7 de octubre alistan un paro indefinido en Potosí.



El 19 de agosto, los médicos activaron paros y piquetes en rechazo a la Ley 1189, de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la CNS, en exigencia de 3.000 ítems para hospitales de tercer nivel. Piden, además, la renuncia del gerente de la CNS, Juan Carlos Meneses. La medida fue iniciada por el Colegio Médico de Bolivia y la Fesirmes de la CNS. Ayer determinaron ampliar la huelga por otros 30 días.



En septiembre se iniciaron dos movilizaciones que exigen la declaratoria de desastre nacional por los incendios en la Chiquitania. Ya van casi 100 días desde que se reportó el inicio del fuego, que consumió más de tres millones de hectáreas.



El 16 de septiembre, la X marcha indígena emprendió una caminata desde San Ignacio de Velasco de Santa Cruz. Además de la declaratoria de desastre, los más de 100 marchistas rechazan nuevos asentamientos en su territorio y exigen la abrogación de la Ley 741 y el Decreto Supremo 3973 sobre desmontes.



El Consejo de las Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay), crítico al Gobierno, emprendió una marcha desde Caracollo (Oruro) el 23 de septiembre, con la exigencia de que se declare desastre nacional por las quemas. Los cocaleros estiman llegar a la sede de Gobierno en los próximos días.



Adepcoca advirtió con bloquear los ingresos a los Yungas si el Gobierno inicia una recarnetización de los cocaleros.



En opinión de Sonia Brito, diputada del MAS, las movilizaciones durante la etapa electoral responden a una estrategia impulsada por la oposición, para restarle votos al oficialismo. “No es casual que este tipo de conflictos se estén manejando en estos momentos”, expresó Brito.



“Todo está articulado, es parte de una estrategia de la derecha para generar conflictos en este periodo preelectoral en que quieren restar votos al MAS. Es por esa razón que se articulan los conflictos”, agregó.



Brito cuestionó particularmente dos de las protestas: la marcha indígena y el conflicto médico. Desconoció a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) que no es afín al Gobierno y que lidera la caminata indígena.



“Es un grupo disidente que no representa a la Cidob. La Cidob proclamó al presidente Evo Morales como su candidato”, afirmó la asambleísta.



La legisladora calificó de política e inhumana la protesta que protagonizan los médicos desde hace de más de 40 días. “Están haciendo política arriesgando la vida y la salud de los enfermos. Es una medida inhumana”, dijo.



El diputado del PDC Horacio Poppe indicó que percibe un profundo malestar por la “irregular” candidatura del presidente Evo Morales, pero que esta situación no escapa del “juego” del MAS. “Hasta el último momento el MAS verá si gana cómodamente las elecciones y si el fraude le alcanza para no llegar a una segunda vuelta. Si no es así, se rumorea con fuerza que puede intentar una maniobra para postergar las elecciones”, manifestó Poppe.



Comcipo instala huelga en La Paz



Cerca de las 9:00, una delegación de tres representantes del Comcipo llegó a la sede de Gobierno ayer. Arribaron con el objetivo de iniciar una huelga de hambre en rechazo al decreto 3738 que crea una empresa mixta entre la estatal YLB y la alemana ACI Systems para industrializar el litio.



“Se decide venir a La Paz porque ya vamos más de seis meses pidiendo explicaciones al Gobierno y solicitando audiencias sobre esta problemática. No tuvimos respuesta, pese a los contundentes paros de 24 y 48 horas”, manifestó el presidente del Comcipo, Marco Antonio Pumari.



Luego de las 11:00 se apostaron en puertas del Legislativo para llevar adelante su medida de presión. Estuvieron sentados junto a sus pertenencias por más de una hora. Cuando decidieron colocar letreros de su protesta, decenas de efectivos los sacaron de la plaza Murillo.



No obstante, desde la tarde de ayer llevan adelante su huelga de hambre en la Casa social del maestro, ubicada en la calle Genaro Sanjinés. Esperan que más potosinos se sumen a la medida.



Un cabildo en Uyuni determinó la huelga de hambre en La Paz y un paro indefinido en Potosí desde el 7 de octubre.