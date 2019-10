Romero: Cabildo convocado por cívicos de Santa Cruz no tiene posibilidad de generar impacto alguno





02/10/2019 - 07:13:56

Santa Cruz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró el martes por la noche que el cabildo convocado por el Comité Cívico Pro Santa Cruz para el próximo 4 de octubre, no tiene posibilidad de trascender a nivel nacional y tampoco logrará generar impacto alguno en su intención de boicotear las elecciones generales del 20 de octubre.



"Es una movilización que se localiza en Santa Cruz, es decir no tiene la posibilidad de trascender a nivel ni siquiera del oriente, todas las encuestas mas o menos ya han marcado las tendencias de como se va ordenar la voluntad popular el 20 de octubre y pese a la guerra sucia y a una serie de factores, no han logrado modificar el escenario político, entonces este cabildo aparece en estas circunstancias y no tiene posibilidad alguna de generar impacto alguno", dijo al canal estatal Bolivia Tv.



La Asamblea de la Cruceñidad definió hace dos semanas convocar a un cabildo para el 4 de octubre a los pies del Cristo Redentor en defensa del 21F y promovieron esa movilización con el justificativo de defensa de la Chiquitania.



Romero advirtió que detrás de la convocatoria de ese cabildo están políticos de la derecha dura en Bolivia y que está expresada en la dirigencia de los entes cívicos que en realidad han demostrado que no tienen convicción democrática, ni respeto a las instituciones, o a la población.



Ponderó la postura de los Empresarios Privados de la capital oriental que hicieron un llamado a los cívicos a que declinen sus movilizaciones porque perjudican el aparato productivo de la región.



"Es una plataforma radical que no se siente representada con nada y con nadie y bueno hay que tomarlo como tal, el cabildo tal vez busca posicionar a sus amigos que eligen entre ellos para hacer creer que tienen popularidad y que ahora dice que están preocupados por el medio ambiente, de los indígenas, ahora quieren ser portadores de eso, quién les va a creer", complementó.