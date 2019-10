Conalcam instruye voto orgánico y vigilancia del voto de los militantes del MAS







02/10/2019 - 07:13:03

El Diario.- Las organizaciones sociales que aglomera la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) definieron votar de forma orgánica por el binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales-Álvaro García. Además, durante la jornada de sufragio realizarán controles en los recintos electorales para verificar que los militantes voten por ambos candidatos y se garantice la victoria con más del 50 por ciento.



El máximo dirigente de la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), Henry Nina, manifestó que los diferentes sectores sociales estarán en los recintos electorales en el área rural y urbana con el fin de vigilar el voto de sus militantes. Aunque después dijo que el voto es secreto.



“Lo que nosotros vamos a hacer es controlar el voto de nuestros militantes, además que no pase ningún acto irregular como la quema de ánforas. Es un voto secreto, no se está obligando a los funcionarios públicos a votar, la derecha quiere hacer ver mal y confundir con estas acciones”, manifestó el dirigente.



Los legisladores de oposición denunciaron que el partido oficialista está obligando a los servidores públicos y sectores afines a votar por los candidatos del binomio oficialista, de esa forma garantizar su victoria en la primera vuelta con más del 50 por ciento y tener los dos tercios de la Asamblea Legislativa.



VOTO ORGÁNICO



A la vez Nina, señaló que en el ampliado del pasado 27 de septiembre, donde participaron la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, el Concejo nacional de ayllus y Markas del Qollasuyo (Conamaq), Confederación de Mujeres “Bartolina Sisa” y la de los Interculturales instruyeron a sus bases a implementar el voto orgánico para respaldar al candidato del MAS.



“Las confederaciones más grandes: Csutcb, Conamaq, Cidob y Bartolina Sisa con parte de la constitución del instrumento político y debemos garantizar l vitoria de nuestro candidato por eso es que nosotros hemos instruido que desde las bases votar de forma orgánica”, resaltó.



El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, señaló que el voto está ligado a la conciencia de la población y no un voto orgánico. Además indicó que el avance del país y los cambios que se hicieron durante el mandato de Evo Morales son las premisas para la campaña electoral y eso es evaluado por los ciudadanos para respaldar esa candidatura.



CONTROLES



Las organizaciones políticas están vigilantes del voto en las urnas, tanto en el país como en el exterior. En ese contexto el jefe nacional del MNR, Luis Eduardo Siles, presentó la aplicación para celulares “No al fraude” que tiene el propósito de realizar el conteo real de los votos, de forma paralela que hará el Órgano Electoral. Este mecanismo eta disponible en Google Play y puede ser usado por la población en su conjunto.



En esa misma línea, el diputado Wilson Santamaría ratificó que la alianza Bolivia Dice No, también usará un mecanismo para los teléfonos móviles. El procedimiento permite que a través de una fotografía al acta electoral, el sistema procese los datos y sean transferidos a una base de información que publicará los resultados de forma rápida.



Según información de fuentes cercanas a Comunidad Ciudadana, también están trabajando en un mecanismo similar para el resguardo de los resultados y establecer que sean remitidos al sistema de cómputo los datos reales. Aunque no están dejando de lado la labor de los delegados en cada recinto electoral, en el país y en el exterior, donde se concentran la mayor cantidad de residentes bolivianos.



El partido oficialista no se quedó atrás, Borda anunció que un equipo de informáticos están elaborando un sistema digital para tener su propio control de los votos, dijo que solo los delgados de mesa tendrán acceso al manejo de esa aplicación.



CIERRE DE CAMPAÑA



El partido oficialista ya están preparando los actos de cierre de campaña, esta previsto que comiencen el jueves 10 de octubre en el departamento de Oruro, día después en Chuquisaca, para finalizar con una multitudinaria concentración la tarde del 16 del mes en curso en la ciudad de El Alto.



El candidato por el MAS, Freddy Mamani, anunció la presencia de al menos un millón de simpatizantes, entre sectores afines al partido político, delegaciones de provincias y personalidades invitadas. Aún están evaluando el lugar de concentración.